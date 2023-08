Diputado morenista contradice a su dirigente y respalda aliarse con el Verde para aplastar al PRI y PAN

Para el próximo proceso electoral de 2024 Morena se ha consolidado a nivel local, lo cual evitaría la imposición de candidaturas, como fue el caso de Mónica Rangel a la gubernatura y Xavier Nava a la alcaldía capitalina; además junto al PVEM buscarían aplastar al PAN y al PRI, incluso para que el segundo pierda su registro, aseguró el diputado local, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

"Lo pasado ya pasó, en ese momento no había las condiciones que hoy tenemos, no había un partido consolidado, los compañeros no estaban interesados, la dirigencia nacional tenía que avanzar", argumentó.

Aseguró que en esta ocasión no sucederá lo mismo y elegirán a quien los represente en las urnas de una forma democrática por medio de encuestas, "hoy ya no va a ser así, hoy ya hay una dirigencia sólida, una dirigencia que está caminando, trabajando, está consolidando y acrecentando su estructura en San Luis Potosí".

Agregó que rumbo al próximo proceso electoral contrario a lo que ha expresado en reiteradas ocasiones la dirigente local Rita Ozalia Rodríguez, de que Morena puede ir solo en las próximas elecciones, el diputado considera que podrán consolidar la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuando lleguen los tiempos para entablar las negociaciones y pláticas correspondientes.

Finalmente, Badillo Moreno manifestó que quisiera descartar la posibilidad de un enfrentamiento partidista con el PVEM a nivel local, ya que se desgastarían sin tener ninguna necesidad, y declaró no tener ningún temoral gallardismo

"Nosotros vamos a seguir construyendo lo nuestro, Morena está creciendo también considerablemente (...), somos aliados y no tenemos porque tener miedo unos a los otros", concluyó.