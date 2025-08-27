logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Diputados bajo escrutinio por crisis de desapariciones

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP demanda acciones concretas a las autoridades locales.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 27, 2025 05:11 p.m.
A
Diputados bajo escrutinio por crisis de desapariciones

En el Día Internacional de las Personas Desaparecidas, el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP exigió que diputadas, diputados y autoridades de San Luis Potosí cumplan los compromisos adquiridos para atender la crisis de desapariciones en la entidad, y advirtieron que su silencio se interpreta como complicidad ante la impunidad.

El 10 de mayo, frente a madres y padres buscadores, diputados y diputadas prometieron la creación de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Entre los señalados por el colectivo se encuentra José Luis Alias "El Chiquis", diputado federal, quien se comprometió a impulsar la fiscalía y a gestionar los recursos necesarios para su funcionamiento. Aun así, según las familias, no ha presentado avances concretos ni información sobre los pasos realizados.

Otra de las legisladoras mencionadas es María Leticia Vázquez Hernández, del Partido del Trabajo (PT), quien aseguró que solicitaría el presupuesto correspondiente para la fiscalía. Hasta la fecha, no ha habido evidencia de que dicha solicitud se haya presentado ante la autoridad competente, lo que mantiene en incertidumbre la operación del organismo prometido.

Luis Fernando Gámez Macías, diputado del PVEM, se comprometió también públicamente a la creación de la fiscalía "por las hijas e hijos de las madres desaparecidas", según documentó el colectivo. Sin embargo, su intervención no ha generado avances visibles en el Congreso ni acciones concretas para atender la crisis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El colectivo denunció además al presidente de la legislatura local, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, y al ex diputado Jesús Emmanuel Ramos Hernández.

Asimismo, criticaron la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), encabezada por Giovana Argüelles Moreno, y su secretario ejecutivo, Miguel Ángel Carbajal Martínez, por no publicar el Informe Especial sobre Personas Desaparecidas y no ofrecer acompañamiento ni capacitación a las familias. El colectivo subrayó que estas omisiones contribuyen a perpetuar la impunidad y la vulnerabilidad de quienes buscan a sus seres queridos.

La campaña "El Silencio También Desaparece" busca visibilizar estas fallas y exigir que se cumplan los compromisos asumidos, tanto legislativos como institucionales. El colectivo enfatizó que mientras las autoridades callan, las familias continúan la búsqueda de sus desaparecidos sin recibir apoyo suficiente, y advirtieron: "Porque mientras callan, las familias siguen buscando; porque mientras callan, la herida sigue abierta. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Diputados bajo escrutinio por crisis de desapariciones
Diputados bajo escrutinio por crisis de desapariciones

Diputados bajo escrutinio por crisis de desapariciones

SLP

Ana Paula Vázquez

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP demanda acciones concretas a las autoridades locales.

Diputado alerta sobre deterioro en carretera 57
Diputado alerta sobre deterioro en carretera 57

Diputado alerta sobre deterioro en carretera 57

SLP

Ana Paula Vázquez

Rosas Montiel critica la eficacia de las reparaciones realizadas por el gobierno federal en la carretera 57

Se trabaja para garantizar la protección de Ruta Wixárika
Se trabaja para garantizar la protección de Ruta Wixárika

Se trabaja para garantizar la protección de Ruta Wixárika

SLP

Rubén Pacheco

Unesco inscribió oficialmente la zona en la Lista del Patrimonio Mundial

Libros con errores del Cobach indignan a padres de familia
Libros con errores del Cobach indignan a padres de familia

Libros con errores del Cobach indignan a padres de familia

SLP

Daniel Ortiz Rmz

Denuncian que los textos tienen graves pifias en su edición que costaron hasta mil 200 pesos por alumno