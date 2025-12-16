Diputados legislan en base a ocurrencias: Reyes Sías

Tenemos diputados de manera progresiva más ignorantes, porque no conocen el contexto social y legislan con puras ocurrencias, como ocurre con el ordenamiento generalizado que se denomina "Ley Silla", una determinación que obliga a sentar a los trabajadores, a pesar de que en algunas áreas como el comercio e industrias de controles de calidad, son factores que no funcionan si se pierde la continuidad, advirtió Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).

Explicó que esos diputados a los que calificó como ignorantes, ni siquiera saben cómo se opera un negocio o a veces son herederos, que no saben cómo se construye una empresa, de manera que dictaminan a la ligera y con lo que se les ocurre o lo que se enteran de oídas, lo cual además de hacerlos incompetentes, los expone a quedar en el peor lugar de la historia.

Dijo que hay lugares donde la naturaleza de la operación obliga a quienes desarrollan sus actividades a permanecer de pie por la constante atención de clientes, condición que en ocasiones afecta directamente al cumplimiento de la meta como lo pide la ley.

Dijo que está a favor de que los trabajadores desarrollen sus actividades en condiciones seguras, pero un ordenamiento no puede ser inoperante ni quedar supeditado a la ignorancia de los diputados.

Dijo que se trata de cámaras de diputados de circo, ya no legislan por la gente y son ignorantes porque sus iniciativas no están encaminadas en buscar una mejoría, sino en hacer lo que se les ocurre.