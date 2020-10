Diputados, no obligados a ir a comparecencias

No es obligatorio que los congresistas acudan a las comparecencias de los funcionarios estatales, pues es una cuestión de interés y voluntad, aseguró Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

En la comparecencia de Leopoldo Stevens Amaro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), solamente estuvieron presentes tres diputados y de ellos solo uno era integrante de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aclaró en entrevista que, sí hay un mínimo de diputados para conformar una Comisión legislativa, pero para una comparecencia no existe tal normatividad.

En entrevista, juzgó que si sus compañeros y compañeras no acudieron con Stevens Amaro, posiblemente se debió a que no tenían dudas y quedaron conformes con la información recibida por el funcionario estatal. "Si no asistes, es porque no tienes dudas, estás de acuerdo con lo que se dio en el informe y en la glosa".

"Es un acto netamente voluntario, por interés de los diputados de asistir, de querer resolver algunas dudas o un tema. De ahí en fuera no se les puede forzar a que asistan, ni que se requiere un mínimo de diputados para que se lleve a cabo la comparecencia".