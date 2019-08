Diputados piden se investiguen acusaciones contra Pineda... pero sin destituirlo

Martín Juárez Córdova, del Partido Revolucionario Institucional, expresó que "al interior de la misma corporación estatal hay esquemas de revisión, entonces, que se apliquen con la mayor puntualidad para generar certeza, ya que en esto va implícito lo más importante que es la seguridad de las y los potosinos".

Descartó de momento señalar si Jaime Ernesto Pineda Arteaga debe ser separado del cargo de secretario de Seguridad Pública del Gobierno estatal, mencionando que, de momento, "estamos para clarificar la situación de la renuncia".

A su vez, el coordinador de la bancada del PAN, Rolando Hervert Lara, consideró la renuncia como "un asunto interno en el cual debemos dar el beneficio de la duda al secretario Pineda Arteaga, respaldándolo porque él es el responsable de la seguridad de todos".

Declinó opinar "sobre cuestiones operativas que no me constan", como el retiro de la mayoría de los policías del patrullaje de las calles, coincidiendo en que Jaime Pineda debe permanecer en el cargo en tanto se resuelven los señalamientos hechos por el ahora ex titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado.

