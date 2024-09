Diputados se exponen a su inhabilitación

En caso de no tomarle protesta a Marcelino Rivera Hernández como diputado, el Congreso de Estado podría enfrentar sanciones que van desde una multa económica hasta la inhabilitación de la Mesa Directiva, declaró el secretario en funciones de magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Víctor Nicolás Juárez Aguilar.

“Si no le toman protesta, bajo ese supuesto, podrán hacerse acreedores a una de las medidas de apremio que contempla nuestra Ley Electoral, eso en su oportunidad lo tendríamos que valorar”, comentó.

Señaló que su sentencia, donde ordenan al Congreso del Estado tomarle protesta a Rivera Hernández como diputado, está basada en la violación a sus derechos político-electorales.

Añadió que mientras no haya una sentencia firme de la inhabilitación, es decir, que ya no existan medios de defensa que den a Marcelino Rivera oportunidad de defenderse frente a ese procedimiento, no puede considerarse como inhabilitado.

Juárez Aguilar agregó que la sentencia emitida por el TEESLP puede ser impugnada y atenderse en la Sala Regional o Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, esto no conlleva una suspensión de la sentencia ya dictada.

Es decir que, incluso si se impugnara la resolución del TEESLP dentro del plazo señalado para cumplir la sentencia (48 horas a partir de la notificación), el Congreso del Estado debe acatar la orden y tomarle protesta a Marcelino Rivera.