Diputados vuelven a aplazar exhorto sobre penal femenil

Los diputados de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, volvieron a aplazar la atención al punto de acuerdo relacionado con mejorar las condiciones del penal femenil de Xolol en el municipio de Tancanhuitz, propuesto por la diputada Jessica Gabriela López Torres.

Este miércoles se dio vista del asunto en dicha comisión, a la que fue turnado el exhorto después de que el Pleno rechazara aprobarlo como urgente con los votos en contra del PVEM y PT.

El punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), así como a la Dirección de Prevención y Reinserción Social, a garantizar condiciones dignas y seguras para las mujeres privadas de su libertad en el Centro de Penitenciario Único Femenil de Xolol (CPUFX), así como garantizar y respetar en todo momento el derecho a la proximidad familiar, en apego a los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

En la discusión de la Comisión de Seguridad, la diputada María Leticia Vázquez Hernández del PT comentó que hace falta conocer a fondo la situación del penal para poder votar un acuerdo de esta naturaleza, sugiriendo también llevar a cabo reuniones previas con las autoridades señaladas.

"En mi caso yo no conozco el penal y creo que nos falta realizar una visita, también nos hace falta una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad, con las autoridades penitenciarias y que no quede nada más en un simple exhorto", señaló.

Agregó que las bancadas del PT y PVEM acordaron apoyar a las familias de las mujeres privadas de su libertad en cuanto al transporte para poder hacer las visitas al penal, pues muchas de ellas fueron trasladadas a Xolol desde el penal de La Pila, por lo que sus familiares residen en la capital.

Los demás legisladores de la comisión coincidieron con el punto de vista de Vázquez Hernández. Sólo la diputada Nancy Jeanine García Hernández mencionó que la propuesta no se trata de "un simple exhorto", sino que es un llamado de atención a las autoridades correspondientes a garantizar condiciones dignas a las mujeres.

Por unanimidad, se aprobó retirar el punto de acuerdo del orden del día, para revisarlo el próximo miércoles 5 de marzo. El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad, informó que los diputados se reunirán ese día en el CPUFX, con el objetivo de conocer de primera mano sus condiciones y dialogar con la directora del penal al respecto.