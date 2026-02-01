logo pulso
Dirección de Cultura de Pozos coordinará trabajo con la SECULT

Por Redacción

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Dirección de Cultura de Pozos coordinará trabajo con la SECULT

Con el objetivo de fortalecer el impulso y la promoción cultural en la localidad, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Dirección de Cultura, se sostuvo un acercamiento con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, para trabajar de manera coordinada en el desarrollo de acciones conjuntas en beneficio de la comunidad.

Este primer acercamiento se llevó a cabo en el marco de la develación de una placa conmemorativa en honor al músico y compositor potosino Julián Carrillo, acto que representó un espacio de diálogo y colaboración entre autoridades municipales y estatales para reforzar el reconocimiento y difusión del patrimonio cultural.

Durante el evento, se destacó la importancia de generar sinergias que permitan acercar la cultura a las y los ciudadanos, así como promover actividades artísticas y culturales que fortalezcan la identidad, el sentido de pertenencia y la reconstrucción del tejido social en el municipio.

Asimismo, la titular de Turismo, Cecilia  Uribe Rodríguez, subrayó que este tipo de colaboraciones abren la puerta para posicionar a Villa de Pozos como un referente cultural, impulsando no solo el acceso a la cultura, sino también el desarrollo turístico y económico a través de la riqueza histórica y artística del municipio.

