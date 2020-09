Discurso íntegro de Carreras por su Quinto Informe de Gobierno

? Quiero empezar este Informe recordando a quienes han perdido la vida por el COVID-19. Nos dejan en la memoria colectiva una cicatriz de lo difícil y doloroso que ha sido enfrentar esta pandemia. Para todos ellos, pido un respetuoso minuto de silencio.

? Muchas gracias. Acompañamos a sus familias con nuestro afecto y solidaridad.

? Esta mañana, hice entrega al Congreso del Estado del Informe de los resultados y avances del Quinto Año de la Administración, en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política de San Luis Potosí.

? Este año, es la primera vez que un Informe de Gobierno se enmarca en dos momentos históricos de signo totalmente distinto.

? Un primer período hasta inicios de 2020, caracterizado por la continuidad del avance de San Luis Potosí en prácticamente todos sus frentes de desarrollo. Y un segundo período, a partir de febrero de este año, marcado por una inédita emergencia sanitaria y económica, y por los complejos esfuerzos para enfrentarla y atenuar sus efectos.

? Hasta antes de la pandemia, San Luis Potosí se acercaba a las metas de desarrollo trazadas al inicio de este Gobierno.

? Había inversión en todos los sectores de la economía, más familias salían de la pobreza, se creaban empleos y mejoraban los salarios.

? Al mismo tiempo, estos avances se acompañaban con nuevas obras de infraestructura carretera, aeroportuaria, hospitalaria y educativa; con nuevos Parques Regionales y, se enriquecía nuestro patrimonio cultural con nuevos museos de prestigio internacional.

? La industrialización de las regiones se abrió paso; el campo potosino logró tasas de crecimiento jamás alcanzadas; y el sector turístico en San Luis Potosí se reveló como una historia de éxito a nivel nacional.

? Todos estos logros son fortalezas muy importantes.

? Pero de repente, la pandemia del COVID-19 nos cambió la vida a todos.

? Y entonces, los esfuerzos del gobierno y de la sociedad se tuvieron que centrar con urgencia en proteger la salud y la vida de los potosinos, ante una enfermedad sin medicamento, ni vacuna. También de pronto tuvimos que aprender rápidamente a vivir con la amenaza del contagio, la enfermedad y la incertidumbre.

? Y también, de pronto, nos empezamos a preguntar no sobre cuántos empleos podíamos crear, sino cuántos podíamos evitar que se perdieran; no sobre cuántas empresas y negocios abrirían, sino qué medidas deberíamos de tomar para impedir que cerraran; no sobre cuántas familias estaban superando su condición de pobreza, sino cuántas podían volver a caer en ella; no sobre cuántos nuevos proyectos de infraestructura deberíamos de promover, sino cómo priorizar y concluir los que habíamos iniciado previamente.

? No han sido tiempos fáciles para nadie. Ha cambiado todo.

? Y en San Luis Potosí tuvimos que cambiar también el quehacer público y la dinámica social para enfrentar esta nueva realidad.

? Hoy, la salud y la vida de los potosinos siguen siendo la principal prioridad de mi gobierno, pero al mismo tiempo, tenemos que encarar los retos de la recuperación de la economía, el fortalecimiento de los programas sociales y la seguridad de todos.

EMERGENCIA SANITARIA

? El primer desafío que afrontamos en este año fue cómo diseñar las medidas que protegieran la salud de la población ante la pandemia.

? Necesitábamos a la comunidad científica para que dictara estas medidas. Por ello, se instaló el Comité Estatal de Seguridad en Salud con la participación de todas las instituciones de salud federales y estatales, públicas y privadas, y la asesoría de las comunidades académicas y científicas locales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y diversos actores de la sociedad civil.

? Y al mismo tiempo, se instalaba el Comité Estatal de Emergencia donde participan todas las instituciones de salud en el Estado, que ha sido el responsable de atender el enorme y complejo reto de asegurar con oportunidad, la provisión de equipo de protección para el personal de salud, ambulancias, médicos, camas, oxígeno, ventiladores, y todo esto en un escenario de urgencia que la salud y la vida de los potosinos no había conocido en los últimos cien años.

? A partir de ello, se pusieron en marcha dos grandes estrategias:

? Por una parte, medidas preventivas para inhibir el contagio a través del confinamiento, el distanciamiento social, la suspensión de una gran cantidad de actividades económicas y sociales, el lavado de manos frecuente, el uso de cubrebocas y la protección de población vulnerable y con factores de riesgo.

? Y por la otra, tuvimos que reconvertir el sistema de salud del Estado, ampliando y transformando las capacidades hospitalarias y clínicas para atender a las personas afectadas por la pandemia y, al mismo tiempo, para seguir otorgando los servicios regulares de salud a la población. Un reto excepcional que nadie había previsto en el mundo.

? Para avanzar en este tema, afortunadamente concretamos la construcción del Nuevo Hospital Central, así como su federalización y su reconocimiento en este mismo año como Hospital Regional de Alta Especialidad, un anhelo que tomó décadas hacer realidad.

? De igual modo inauguramos con la presencia del Presidente López Obrador, el Nuevo Hospital de Los Hernández en Villa de Ramos, que fue entregado para su operación al IMSS-BIENESTAR.

? A través del convencimiento, y sin vulnerar nunca las libertades, hemos buscado que la gente tome conciencia plena del riesgo que esta enfermedad representa, y que asuma voluntariamente en lo personal y lo familiar, las medidas para su prevención.

? Para ello, y con el fin de informar a la sociedad y evitar la infodemia, a partir del primer caso identificado en el Estado, todos los días se ha comunicado de manera puntual sobre la evolución de la pandemia y cómo reforzar las medidas de prevención.

? Al mismo tiempo, hemos trabajado para controlar la propagación del virus a través de la identificación temprana de casos y contactos para su aislamiento, la realización de pruebas de diagnóstico y la atención oportuna de los enfermos.

? Es importante señalar que estas acciones han demandado recursos financieros extraordinarios que no se tenían presupuestados, y que se tuvieron que cubrir con recursos estatales, complementados con aportaciones federales.

? Y todos estos esfuerzos han tenido como principal objetivo salvar el mayor número de vidas. Informo a ustedes que San Luis Potosí, está entre los estados con menor tasa de letalidad por COVID-19, tanto en población general como en personal de salud.

? Reconozco en ello, el gran sentido de responsabilidad y de solidaridad por parte de la sociedad potosina para cuidarse y asimismo, quiero reconocer a los héroes de esta lucha contra la enfermedad, las mujeres y hombres del sector salud público y privado. Para ellas y ellos, de corazón, muchas, muchas gracias.

? No hemos concluido aún en la atención de este reto sanitario. Inclusive ya iniciamos la campaña de vacunación contra la influenza para evitar la combinación de contagios con COVID-19, especialmente en la población vulnerable. Debemos continuar empeñados en cuidarnos todos y en seguir fortaleciendo nuestro Sistema de Salud.

SAN LUIS CON BUEN GOBIERNO

GOBERNABILIDAD

? Para enfrentar esta emergencia con paz social y disposición colectiva para actuar juntos y salir adelante, consolidamos una gobernabilidad basada en el diálogo y los acuerdos.

? En este sentido, hemos trabajado de la mano con el Gobierno Federal, con los Poderes locales, con los Ayuntamientos y los sectores de la sociedad a quienes reconozco su compromiso para enfrentar unidos los efectos de la contingencia.

? De manera especial, quiero expresar mi agradecimiento al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con quien hemos construido una amplia agenda de trabajo en beneficio de nuestro Estado, que abarca no sólo la atención de la emergencia sanitaria, sino también la aplicación de diversos programas sociales y la continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura.

? De igual modo, quiero reconocer a los presidentes municipales, con quienes he compartido la difícil tarea de definir la mejor manera de proteger la salud de los potosinos y con base en ello, la realización de sus distintas actividades.

? Este año en particular, quiero agradecer a mis colegas integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, quienes en julio de este año me designaron como Presidente de la misma.

? En un momento especialmente complejo de la vida pública nacional, los trabajos que se han realizado en el seno de esta Conferencia conjuntamente con el Gobierno Federal, han hecho que podamos avanzar en temas relevantes para la gobernabilidad del país, aspecto en el que ha contribuido de manera especial con voluntad política y trabajo la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

? Inclusive, nuestro Estado fue sede en agosto de una de las reuniones más emblemáticas en la historia de la CONAGO, por haber sido la primera que se celebra entre el Presidente, su Gabinete y los Ejecutivos Estatales durante la pandemia, y en la cual se alcanzaron acuerdos para mejorar la coordinación entre ambos niveles de Gobierno y la sociedad para atender la emergencia y regular las actividades sociales; emprender la revisión del sistema de coordinación fiscal; y unir esfuerzos en torno al inicio a distancia del actual ciclo escolar.

? Por otra parte, no omito mencionar que en San Luis Potosí deberá refrendarse el compromiso de las fuerzas políticas, de las instituciones electorales y de los ciudadanos, para participar con apego a los principios de nuestra democracia en las elecciones del próximo año. Todos debemos hacer lo que nos corresponde, para que el proceso electoral sea un gran ejercicio compartido de civilidad política.

BUENA ADMINISTRACIÓN

? Desde el inicio mi Administración he puesto mis convicciones a favor de un gobierno ordenado por los principios de la honestidad, la transparencia, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la disciplina financiera, como obligaciones elementales del ejercicio público frente a la sociedad.

? Mi compromiso no ha sido de palabra, está acreditado por los hechos a través de 5 políticas públicas que lo validan en mi quehacer como Gobernador del Estado:

? Primero. Soy el primer gobernador de San Luis Potosí en presentar voluntariamente y de manera pública desde el primer día de mi Gobierno, y en todos los años subsecuentes, mi Declaración Patrimonial, Fiscal y de Conflicto de Interés, conocida también como 3 de 3.

? Con base en este ejemplo, posteriormente se hizo obligatoria para todos los funcionarios públicos, y fuimos el primer estado del país en el que la Declaración 3 de 3 tuvo fuerza de Ley.

? Con el cumplimiento de este principio ético y personal, hoy la sociedad puede conocer la evolución del patrimonio de los funcionarios públicos en el Estado, empezando por el Gobernador.

? Segundo. Desde mi toma de protesta, ofrecí un Sistema Estatal Anticorrupción. Ese mismo día, presenté al Congreso del Estado la iniciativa de reforma constitucional para iniciar su integración.

? Empezó en ese momento un complejo proceso para dar vida a un Sistema conformado por nuevas instituciones públicas, varias de ellas avaladas por el Congreso del Estado, como la Fiscalía Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana y su Secretaría Técnica, cuyo Titular fue designado este año.

? Complementando estos esfuerzos, hemos fortalecido la política de cumplimiento a las medidas de transparencia que, en los dos últimos años de acuerdo con la CEGAIP, ha llegado al 98%.

? En este esfuerzo, quiero destacar el avance del lugar 26 al 4º en la clasificación del Índice de Transparencia y Disponibilidad de Información Fiscal, el mayor progreso registrado en este rubro por una entidad federativa en los últimos 5 años.

? Hoy la sociedad potosina dispone de nuevas instituciones, marco legal e información para prevenir y combatir la corrupción, con los cuales no se contaba al inicio de esta Administración.

? Tercero. Presenté la iniciativa para quitar el fuero a todos los servidores públicos, empezando por el Gobernador. Hoy, es norma legal que los servidores públicos no tengamos privilegio alguno ante la Ley, para responder ante ella como cualquier ciudadano. La oportunidad de esta medida, es consecuente con lo que se está discutiendo en el Congreso de la Unión sobre este tema.

? Cuarto. Hemos sido el Gobierno más auditado en la historia del estado, y en ello se consolida el principio de rendición de cuentas con el que estoy comprometido.

? El monto fiscalizado sobre el gasto ejercido pasó de 55% en 2014, a 128% en 2018. Y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación que fueron de 17.3% sobre los recursos fiscalizados en 2014, se redujeron a sólo el 1.6% en el último resultado de dicha dependencia.

? Esto permitió que nos ubiquemos entre los estados con mejor desempeño de acuerdo al Informe General Ejecutivo a la Cuenta pública 2018 de la Auditoria Superior de la Federación dentro del indicador "Monto observado/Muestra auditada".

? Apegado al principio de rendición de cuentas, seguiremos trabajando con los órganos fiscalizadores encargados de vigilar el uso correcto de los recursos públicos.

? Quinto. La austeridad ha sido otro principio rector de esta Administración. En San Luis Potosí, la practicamos desde el año 2016 con la reducción de salarios de los servidores públicos y la disminución del gasto operativo.

? Vale la pena recordar que estas decisiones hoy impulsadas de manera especial a nivel federal por el Presidente de la República, empezaron en San Luis desde el inicio de mi Administración.

? Hoy, en términos reales, mi salario es un tercio menor de lo que representaba cuando empezó este gobierno y con ello se ajustaron también los sueldos de los demás servidores públicos.

? Además, detuvimos el crecimiento del gasto corriente, bajándolo en más del 10% en términos reales, respecto a lo que se ejercía en 2015.

? Estos hechos son distintivos de un gobierno austero, sin excesos y sin privilegios.

Finanzas Públicas

? Como los potosinos recordarán, me comprometí a no endeudar más al Estado, a no crear nuevos impuestos ni a aumentar los existentes y he cumplido mi palabra al hacer un gobierno basado en una estricta disciplina financiera.

? No solo no hemos contraído deuda, sino que hemos realizado un esfuerzo sin precedentes en materia financiera para reducirla.

? Sé que no es común que se valore este hecho, pero en esta Administración ello ha constituido un compromiso de responsabilidad con el desarrollo del Estado, en favor de las futuras generaciones.

? En esta Administración, al día de hoy, la reducción de la deuda y los pasivos estatales asciende a 6,600 millones de pesos; esto es, una disminución de más del 30% respecto de los compromisos de pago que se tenían a fines de 2015.

? Ello incluye una reducción de casi el 18% de la deuda bancaria, equivalente a más de 800 millones de pesos.

? Nuestro compromiso, es entregar al cierre de esta Administración, un monto de deuda menor al recibido, con lo cual estaremos liberando recursos para que se puedan utilizar en el desarrollo del Estado.

? Hoy somos el 7° lugar con menor deuda del País, el 6º con menor relación deuda / PIB Estatal, y el 6° lugar con menor deuda per cápita, misma que considerando todos los compromisos de pago pasó de 7,860 pesos en septiembre de 2015 a 5,157 en agosto de este año.

? De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, San Luis Potosí es la tercera entidad que más ha disminuido nominalmente su deuda en los últimos cinco años, entre todas las administraciones actualmente en funciones

? Por ello, y por segunda vez consecutiva, Hacienda nos otorgó la máxima calificación en el semáforo de los tres indicadores relacionados con el manejo financiero, con nivel de endeudamiento en grado sostenible.

? Por último, ello también se ha reflejado en una mejor evaluación de las agencias calificadoras sobre la situación financiera del Estado respecto al inicio de la Administración.

? Por otra parte, también trabajamos para mejorar la recaudación estatal, contener el gasto corriente, elevar el gasto de inversión y gestionar, de manera muy importante, mayores recursos ante la Federación.

? Con ello logramos que el gasto de inversión creciera en más de 170% con respecto al mismo período de la anterior Administración.

? Además, cabe mencionar que se incrementó el patrimonio del Estado con el predio destinado a la empresa Ford valuado en más de 1,200 millones de pesos, un activo muy importante en esta complicada coyuntura.

? Es muy importante subrayar que todos estos logros en materia de disciplina financiera han sido sometidos a una dura prueba en este año.

? A pesar de las presiones derivadas de la emergencia y de los sistemas de pensiones, hemos podido mantener el compromiso de no contratar más deuda financiera y de consolidar la reducción de la misma.

? Vivimos una crisis económica sin precedentes en los últimos cien años, que también ha golpeado a las finanzas públicas de todo el país. En nuestro caso, la demanda de recursos extraordinarios para la emergencia sanitaria, la contracción de ingresos federales y locales, y la necesidad de recursos adicionales para programas de estímulos económicos y sociales, nos ha generado presiones financieras por más de 1,200 millones de pesos.

? Es una situación que exigirá medidas adicionales de contención al gasto público y gestiones ante la Federación – que esperamos Señora Secretaria de Gobernación que, con su valioso apoyo, sean favorables – para así encontrar mecanismos que fortalezcan las finanzas estatales en el periodo 2020-2021.

? Seguiremos actuando con responsabilidad para mantener los principios y las prácticas de buen gobierno, sobre todo en estas difíciles circunstancias en la que es necesario realizar esfuerzos especiales juntos, para salir adelante.

SAN LUIS SEGURO

Seguridad Pública

? El combate al delito ha sido y es uno de los más grandes desafíos que enfrentamos los mexicanos. Esto ha sido reconocido por todos, empezando por el Presidente de la República.

? Por ello, hemos puesto nuestro mayor esfuerzo para mejorar las capacidades de las instituciones de seguridad y justicia.

? Como todos los Estados de la República, hemos enfrentado la violencia asociada a delitos perpetrados por organizaciones criminales nacionales e incluso internacionales, dedicadas al narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando, el tráfico de personas y el robo de combustibles.

? Estos delitos, que son de competencia federal, son los que en buena medida inciden a su vez en la comisión de muchos ilícitos del fuero común.

? Es importante subrayar que estos delitos están fuertemente relacionados a una creciente demanda y consumo de estupefacientes por parte de la sociedad. Esto no puede ser. Por ello, es urgente que la sociedad tome conciencia no solamente del daño que producen las drogas en la salud de las personas, sino también de la violencia y el daño social que están generando al demandarlas en un mercado ilegal, cuya regulación y fronteras sigue siendo todavía tarea pendiente de debate por los poderes legislativos del país.

? Y esto es importante porque hoy en día, la mayor parte de los delitos violentos que se cometen en San Luis Potosí están relacionados de alguna forma con actividades de personas vinculadas a la distribución de drogas.

? Además, por otra parte, este año las condiciones socioeconómicas del país se están modificando debido a la contingencia, lo que seguramente tendrá un impacto en la incidencia delictiva.

? Estos tres factores, la comisión de delitos por organizaciones de la delincuencia organizada; la demanda de drogas que permite que estas organizaciones existan y se multipliquen; y un contexto de crisis económica, conforman el muy difícil entorno en el cual debemos seguir trabajando unidos con la Federación, los municipios y la sociedad para fortalecer la seguridad pública y la protección ciudadana.

? Nuestras acciones se han encausado en tres vertientes:

? Primera. Fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública del Estado

? En los cinco años de Gobierno se ha realizado un esfuerzo sostenido para mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad entre las que destacan:

o La creación del nuevo Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5i2), el Centro de Control de Confianza (C3); así como la nueva sede de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

o La ampliación de la Red de Video vigilancia. Por cada cámara que existía al inicio de este Gobierno, hoy se han multiplicado por 7 veces y seguimos trabajando para fortalecerla y ampliarlas.

o Se formó la Fuerza Metropolitana Estatal que hoy tiene más de 900 efectivos apoyados con más equipamiento y se aceleró el proceso de profesionalización policial: hoy más de 1,600 elementos cuentan con la Certificado Único Policial y se mejoró su salario hasta alcanzar primeros lugares nacionales en este indicador.

? Segunda. Mejor coordinación interinstitucional

o Diariamente sesionamos en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad los tres órdenes de Gobierno, lo que facilita la coordinación entre todas las instituciones de seguridad.

o Quiero reconocer y agradecer a los mandos y soldados del Ejército Mexicano por su compromiso en estas tareas, así como a los integrantes de la Guardia Nacional destacados en nuestro Estado, mi aprecio y reconocimiento a todos ellos.

o En este sentido, y de verdad me siento muy agradecido por ello, se ha coadyuvado con la Guardia Nacional para la creación de sus cuarteles en nuestro Estado, proporcionando y gestionando inmuebles para dicho fin en Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Ciudad Fernández, que acabamos de poner las primeras piedras y próximamente, en Villa de Zaragoza y Tamazunchale, ampliando su presencia en San Luis Potosí.

o Y continuaremos apoyando a estas instituciones con los esfuerzos de infraestructura necesarios para la mejor realización de sus funciones.

o Asimismo, agradezco la disposición para establecer operativos conjuntos de seguridad regional, a los gobiernos de Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas y Zacatecas, de verdad también mi reconocimiento a los gobernadores por la coordinación que establecemos para atender temas que nos competen a todos.

? Tercera. Prevención y disuasión del delito:

o Este año creamos la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal tomando como modelo a su par Federal, para atacar las fuentes de financiamiento y los márgenes para el lavado de las ganancias ilícitas de los grupos delictivos.

o Se fortaleció la operación del 9-1-1 para ampliar y mejorar la atención de los mecanismos de denuncia ciudadana, se creó la Unidad de la Policía Cibernética y continúa la Campaña Prevenir está Chido.

o Además, seguimos avanzando en el proceso de certificación de los Centros de Readaptación e Inserción Social.

? Todos estos esfuerzos, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, han permitido que los 7 delitos de alto impacto, se hayan mantenido por debajo de la media nacional, y que, de enero a agosto de 2020, respecto al mismo período de 2019, salvo el homicidio doloso y la extorsión, todos los delitos hayan descendido y la incidencia delictiva total haya disminuido cerca del 14%.

? Especial atención merece la violencia contra mujeres en la emergencia que estamos viviendo, y que en su expresión más extrema se refleja en el feminicidio y el homicidio doloso contra ellas. Y aunque en este indicador nos ubicamos por debajo de la media nacional, refrendamos el día de hoy nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las instancias especializadas de atención.

Procuración y Acceso a la Justicia.

? En este Gobierno, se ha concretado la mayor transformación institucional que se haya realizado en la historia de las instituciones de procuración y acceso a la justicia.

? Este proceso tiene como referente principal, la creación de la Fiscalía General del Estado con plena autonomía.

? La importancia de esta transformada institución a la que le expreso mi reconocimiento, se puede medir por los resultados alcanzados que incluyen la captura de 1,211 personas presuntamente involucradas en la comisión de un delito, y particularmente destaco el esfuerzo para la detención de 11 objetivos criminales prioritarios, 66 personas relacionadas con delincuencia organizada y la desarticulación de 10 bandas criminales.

? Es del dominio público que inclusive algunos hechos delictivos que han impactado a la sociedad se han resuelto con una gran celeridad y profesionalismo, cumpliendo a la sociedad.

? La transformación de la Fiscalía, se ha acompañado con la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la creación de nuevas instituciones de acceso a la justicia y el fortalecimiento de la atención a las víctimas y el respeto a los Derechos Humanos.

? Para ello, completamos el Sistema de Justicia Penal Acusatorio con cinco Centros Integrales de Justicia y 28 salas para juicios orales, así como cuatro nuevas Unidades de Atención Temprana.

? Se crearon dos nuevos centros de Justicia para las mujeres en la Huasteca y el Altiplano y se construye otro más en la Capital.

? También se construyeron las nuevas instalaciones de la Procuraduría de Las Niñas, Niños y Adolescentes y de la Defensoría Pública.

? En respuesta a un justo reclamo de personas agraviadas por la desaparición de familiares, creamos la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas que se ha venido fortaleciendo en su profesionalización y que próximamente contará con uno de los dos únicos centros en el país para la Identificación Forense y de Búsqueda.

? Y hemos fortalecido a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con la misma visión de atender a las personas lastimadas por el delito.

? Como podrán ver Ustedes, se trata de todo un conjunto de nuevas instituciones al servicio de la justicia que no existían al principio de este Gobierno y que nos están permitiendo resolver de mejor manera las demandas de la sociedad por justicia.

? Estoy seguro que todas ellas constituyen un buen legado para la convivencia social en la paz.

SAN LUIS INCLUYENTE.

? Desde el principio de mi mandato, trabajamos con el objetivo de disminuir los índices de pobreza y logramos avances significativos en todas las carencias sociales. Reducir la desigualdad fue, ha sido y será la base para la convivencia pacífica con gobernabilidad.

? Hoy la crisis económica nos pone ante un nuevo escenario en el combate a la pobreza, por la posibilidad de retroceder en los logros que habíamos alcanzado en su superación. Esto es particularmente doloroso en el caso de las familias que habían dejado atrás la pobreza extrema, desafío en el que más habíamos avanzado mucho en los últimos años.

? Por esta razón, este año también tuvimos que actuar con sentido de urgencia para dirigir todos los esfuerzos de política social a la protección de los potosinos más vulnerables, lo que ha significado destinar mayores recursos presupuestales a programas emergentes para paliar la crisis.

? Entre estos esfuerzos, destaco la creación del programa "Mano a Mano", compuesto por cuatro acciones sociales de emergencia: 1.- Apoyos alimentarios a familias y grupos vulnerables y desayunos escolares, 2.- Créditos a micro y pequeñas empresas y a mujeres emprendedoras, 3.- Ayudas a locatarios de mercados populares y 4.- Apoyos directos a grupos afectados por la suspensión de sus actividades.

? Todo ello ha implicado un gran esfuerzo presupuestal que no estaba contemplado.

? Esto significó la reconversión y ampliación de los Programas de Asistencia Alimentaria, con lo cual estamos logrando llevar 980 mil apoyos alimentarios extraordinarios a familias vulnerables. Además, seguimos entregando otros 945 mil desayunos escolares con el apoyo de los ayuntamientos directamente en las casas de nuestras niñas y niños, y apoyamos a más de cinco mil familias con granjas de aves de traspatio.

? Aprovecho este momento para expresar mi gratitud por este esfuerzo a mi esposa Lorena, Presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal del DIF, y con el mismo afecto a todas las personas que hacen de los DIF municipales una gran red comprometida con los potosinos más necesitados.

? En complemento a los apoyos alimentarios, con el programa Mano a Mano también hemos apoyado con equipamiento a 2 mil 700 locatarios de 23 municipios; otorgamos 20 mil créditos de hasta 10 mil pesos, con tasa cero, a potosinas emprendedoras; y con apoyos directos hasta por 5 mil pesos y paquete alimentario a comerciantes, artesanos, músicos, proveedores de servicios turísticos y trabajadores de transporte.

? La atención de la población vulnerable, no podíamos suspender las acciones de servicios básicos para seguir mejorando la calidad de vida de sus hogares y comunidades. Este año se han destinado más de 380 millones de pesos en obras de agua potable, drenaje, electrificación, caminos rurales y acciones de mejora de vivienda.

? Además en este conjunto de esfuerzos públicos, ha sido muy importante el decidido apoyo que está dando a la población vulnerable de nuestro Estado el Presidente de la República a través de los programas del Bienestar, que en el marco de esta emergencia tienen un gran impacto por su alcance y oportunidad.

? Y por último, este año quiero resaltar de manera muy especial las transferencias por casi 700 millones de dólares que han realizado los migrantes potosinos a sus familias, recursos que llegan a muchas ciudades y comunidades de San Luis Potosí y que han contribuido a mitigar los efectos de la crisis. Muchas gracias, paisanos, por su esfuerzo de siempre y su solidaridad.

? Aunados a estos esfuerzos continuamos con programas que han sido muy importantes como el apoyo a proyectos diseñados para mejorar las condiciones de vida de las comunidades de nuestros pueblos originarios; el programa Corazón Todito para reunir familias de migrantes; la ampliada Red de Comedores Comunitarios; y los uniformes y útiles escolares a nuestras niñas y niños de educación indígena.

EDUCACIÓN

? De todos los retos que hemos tenido que afrontar, pocos han tenido tanto sentido de prioridad como el de proteger la salud y la vida de nuestras niñas, niños y jóvenes escolares que representan más del 30 por ciento de la población del Estado.

? Por ello, fuimos una de las primeras entidades en el país en tomar la decisión de suspender las clases presenciales, y en tomar las medidas necesarias para evitar que se perdiera el ciclo escolar.

? Hoy hemos reanudado un nuevo ciclo escolar a distancia, lo que representa no las condiciones ideales, pero si las mejores posibles.

? A pesar de las dificultades que nos impone la pandemia, no hemos dejado de trabajar en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Ya alcanzamos un logro sin precedentes de que más de 4 mil escuelas, es decir, 8 de cada 10, tengan una obra nueva o una rehabilitación. Y este año, estamos destinando 620 millones de pesos para el mismo propósito en casi 900 planteles, para que, al regreso a la normalidad, nuestras niñas, niños y jóvenes encuentren sus escuelas más bonitas.

? Con el mismo compromiso seguimos atendiendo el combate a uno de los atrasos más dramáticos que teníamos como sociedad, el rezago educativo y el analfabetismo. De 24 municipios que teníamos en 2015 con analfabetismo superior al 10%, hoy sólo quedan 2 municipios en esta condición, lo que constituye un gran avance social.

? Y continuamos aumentando también la matrícula en Bachillerato y Educación Superior, que en mi Gobierno ha crecido en más de 20 mil nuevos lugares y que se complementan con nuestros avances en ciencia y tecnología como el Centro de Moldes y Troqueles y el Centro de Robótica y Programación 4.0 del ICAT.

? Y todo ello en el marco de un esfuerzo de reducción del déficit financiero en el sector educativo que veníamos arrastrando por años, lo que nos ha permitido dar viabilidad de esta importante tarea y certeza laboral a nuestras maestras y maestros.

? En nuestros avances educativos, quiero volver a reconocer, siempre he contado con la colaboración del magisterio potosino. Hoy, en la emergencia, expreso mi reconocimiento a las maestras y maestros que mantienen el contacto con sus alumnos y orientan a los padres de familia en la educación a distancia. Gracias, ésta es una muestra más de su admirable vocación de servicio y responsabilidad. En especial, hoy quiero recordar a mi amigo el maestro y líder sindical Alejo Rivera Ávila, cuya reciente partida lamentamos todos.

? Expreso asimismo mi reconocimiento a directores y rectores de nuestro sistema educativo por hacer posible la continuidad de las actividades académicas de todos los niveles en este momento.

? Expreso asimismo mi disposición de seguir trabajando con la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con su nuevo Rector Doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, para que nuestra Máxima Casa de Estudios siga siendo un referente de calidad educativa en nuestro país. Mucho éxito.

DEPORTE

? Con todos los deportistas de San Luis, lamento mucho que la pandemia al igual que en todo el mundo, nos haya obligado a suspender competencias, eventos masivos, programas de activación física y la práctica de disciplinas deportivas, los cuales esperamos se puedan reactivar gradualmente lo antes posible.

? Y por ello, este año seguimos trabajando en la ampliación de nuestros espacios deportivos en distintos puntos del Estado, conscientes de que la activación física en el futuro inmediato será una actividad fundamental para mantenernos fuertes y saludables.

CULTURA

? Y como en el deporte, la cultura también se vio afectada en la realización de todos sus eventos y actividades, los cuales esperamos también que pronto se puedan reanudar.

? Por otra parte, seguimos trabajando en el fortalecimiento de sus espacios, como el nuevo Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito" en Charcas.

? Asimismo, avanzamos en los esfuerzos para embellecer el Centro Histórico de San Luis Potosí, concluyendo la remodelación de nuestra Avenida Carranza, desde Uresti hasta la calle de Terrazas, la verdad es que quedo padrísima y también con las increíbles obras de restauración en Real de Catorce recientemente inauguradas, y en las que fui acompañado con la grata presencia del Embajador de los Estados Unidos Christopher Landau y de su esposa Caroline, así como del Secretario Federal de Turismo, Miguel Torruco y de su esposa Gloria.

SAN LUIS SUSTENTABLE

? El crecimiento económico, con bienestar y respeto al medio ambiente también ha sido, es y seguirá siendo una de nuestras prioridades.

? Me da gusto informar que este es un compromiso que acreditamos con hechos, como entre otras responsabilidades de este gobierno.

? Entre estos hechos destaco, en verdad con mucha satisfacción, lo siguiente:

? La creación de la Red Estatal de Parques que incluye el Parque Tantocob en la Huasteca, Los Azahares en la zona Media, y próximamente el parque del Altiplano en Matehuala y el Parque Museo del Meteorito en Charcas.

? Este año, además entraron en operación los nuevos parques lineales, "Sendero del Capitán", entre Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infante; y, el paseo del malecón en el río Axtla.

? De la mano con el Gobierno Federal, continuamos los trabajos para ampliar los espacios como Área Natural Protegida en la Sierra de San Miguelito y la reforestación del territorio potosino, donde destaca este año el inicio del programa federal "Sembrando Vida" en nuestro Estado.

? Todo este esfuerzo a favor de un San Luis Sustentable lo hemos complementado con una política de aprovechamiento y uso racional del agua.

? Con la Planta de El Morro, actualmente en período de pruebas, llegaremos a un porcentaje de 95% en el tratamiento de aguas residuales en la Zona Metropolitana.

? Continuamos promoviendo a San Luis Potosí como centro estratégico de generación de energías limpias, con nuevos parques solares y eólicos. Ya hemos sumado 7 parques más al único que existía en 2015, en estos cinco años.

? Sin duda, una de las lecciones de la pandemia señala que tenemos que adoptar hábitos de vida más amigables con nuestro medio ambiente. En San Luis Potosí seguiremos comprometidos con este objetivo.

SAN LUIS PRÓSPERO

· Hasta antes de la pandemia, la economía de San Luis Potosí crecía de manera consistente y sostenida.

· Entre 2016 y 2019, el PIB real de nuestro Estado creció 7.3%, superior al promedio nacional en el mismo periodo de 3.9%.

· A febrero de este año, se habían creado casi 80 mil nuevos empleos formales y el salario mejoraba de manera sostenida.

· Inclusive, a pesar de la pandemia, la inversión concertada privada en el presente ejercicio, ha sido de 1,400 millones de dólares, lo que ha permitido totalizar un acumulado hasta este momento de 8,100 millones de dólares, la cifra más alta en nuestra historia.

· Todos estos avances en nuestro Estado han sido muy importantes para amortiguar los efectos de la caída económica nacional de este año que ha significado pérdida de empleos, cierre de empresas, negocios, y una afectación de los ingresos de la población.

· Para evitar que la crisis económica nos pegara más duro, salimos a enfrentarla de la mano con nuestros sectores productivos a través de las siguientes acciones de emergencia:

Primera. Estímulos Fiscales:

? Emprendimos programas de estímulos fiscales y de prórrogas en el pago de impuestos estatales a favor de casi 50 mil empresas y contribuyentes potosinos, en un esfuerzo dirigido decididamente a proteger el empleo.

? Para el período marzo - junio de 2020, condonamos el 100% del Impuesto sobre Nómina a PYMES; cancelamos el Impuesto Sobre Servicio de Hospedaje; exentamos el Impuesto de Cambio de Propietario de Vehículos Usados; y ampliamos el plazo para el pago de Derechos de Control Vehicular, entre otros estímulos.

? Asimismo, para mantener la operación del servicio público de transporte durante la emergencia, apoyamos a los permisionarios con incentivos por concepto de derechos de revista y refrendo.

Segunda. Apoyos al sector productivo:

? Por otra parte, para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, creamos programas emergentes a fin de colocar financiamientos a tasas preferenciales, y algunos a tasa cero, todos ellos, con plazos de gracia. De este modo, apoyamos no solo a 20 mil emprendedoras, sino también a 700 pequeñas empresas con créditos hasta por 2 millones de pesos.

? Y para garantizar la permanencia del empleo durante la etapa de confinamiento, promovimos la firma de convenios modificatorios de las condiciones laborales con casi 600 empresas en nuestro estado, con el fin de mantener la certeza del ingreso para muchas familias.

? Quiero ser el primero en agradecer y valorar esta actitud responsable y solidaria de nuestros sectores privado y social que este año, y como siempre, han estado a la altura de las circunstancias.

? A todas y todos los empresarios y trabajadores de San Luis, muchas gracias.

Tercera. Apoyo al Campo

? Sé que los amigos del campo enfrentaron en 2019 la peor sequía de las últimas décadas, lo que hace que muchos productores estén en condiciones económicas difíciles este año.

? Sin embargo, con un buen año de lluvias como el que se está presentando, y con los apoyos que hemos concertado con ellos, van a salir adelante.

? Quiero destacar dos esfuerzos que son muy importantes. Por una parte, y para paliar los efectos de la sequía del año pasado, apoyamos a los productores del campo con 100 millones de pesos para el fomento y refinanciamiento de sus actividades.

? Y, por la otra, celebro con los ganaderos potosinos el éxito que significa haber reanudado este año las exportaciones de ganado en pie a los Estados Unidos, después de 24 años sin poder exportar. De verdad, muchas felicidades a mis amigos ganaderos.

? Gracias al esfuerzo de todos, es un orgullo para San Luis Potosí estar entre los estados líderes en la producción nacional en caña de azúcar, jitomate, naranja, chile verde, huevo, carne de caprino, carne de bovino y el crecimiento en carne de porcino.

Cuarto. Apoyo al comercio, servicios y turismo

? Ante las medidas de confinamiento y de sana distancia, el sector comercial, turístico y de servicios ha sido probablemente el más afectado por la pandemia en el mundo, en el país y en nuestro Estado.

? Se trata de uno de los sectores que más crecieron en los últimos años y que más incidieron en la inversión, el empleo formal y en la apertura de nuevos hoteles, restaurantes, comercios y diversos servicios turísticos.

? Por ello, hemos apoyado a este sector con estímulos fiscales y lo seguiremos haciendo con la reapertura gradual y cuidadosa de sus parajes y espacios, buscando retomar pronto el dinamismo que caracterizaba a estas actividades.

? Muestra de ello, será la realización en nuestro Estado en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, del Segundo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que esperamos sea un detonador de esta nueva fortaleza de San Luis Potosí.

Quinto. Apoyo al Sector Industrial

? El sector industrial, fortaleza esencial de nuestra economía, también resultó afectado por el confinamiento y por el carácter mundial de la pandemia, que detuvo las cadenas de suministro y el comercio internacional global.

? Por ello, se promovió que la industria automotriz, minera y de la construcción, fueran consideradas actividades esenciales, para lo cual se dispuso de los protocolos sanitarios necesarios, a fin de que pudieran reanudar sus actividades, todas ellas, fundamentales para nuestro estado.

? Por otra parte, quiero decirles que ya hemos empezado a recibir propuestas de nuevas inversiones que nos hacen vislumbrar la continuidad del crecimiento de la industria de nuestro Estado, esperamos que ello se acelere con el nuevo Tratado comercial México – Estados Unidos – Canadá y, por supuesto, con la eliminación de los riesgos sanitarios derivados del COVID-19.

? Con el conjunto de estas seis acciones, hemos logramos algo muy importante en estas circunstancias, como ha sido preservar y recuperar el mayor número posible de empleos en nuestro Estado.

? Por la emergencia se perdieron 22 mil empleos formales de marzo a junio, pero entre julio y agosto ya se han recuperado 3,700 que aunados a los casi 8 mil creados en enero y febrero de este año, hacen de San Luis Potosí uno de los estados donde menos empleos se han perdido en 2020 y donde más rápido ha empezado la recuperación. Y, además, por supuesto, se conservaron más de 430 mil empleos registrados ante el IMSS.

? Debemos de seguir esforzándonos en este empeño. Reitero lo que he dicho siempre: no hay mejor política social que la creación de empleos formales con buenos salarios.

? En esta política se finca el combate real a la desigualdad y a la pobreza. Sigamos todos por este camino.

Sexto. Proyectos de Infraestructura para el futuro.

· El alto crecimiento que ha tenido nuestro Estado con la expansión de la industria manufacturera, el campo, el comercio, los servicios y el turismo, nos planteó a toda la administración, el enorme desafío de asegurar las condiciones para que San Luis Potosí pudiera seguir creciendo con el mismo dinamismo durante la próxima década.

· Para ello, nos propusimos crear un soporte de infraestructura estratégica en movilidad y conectividad para poder ir más allá del crecimiento alcanzando y – sobre todo — para sostener e inclusive aumentar el impulso de crecimiento.

· No ha sido fácil hacerlo; ha requerido persistencia, tenacidad y labor de gestión con el Gobierno Federal y el sector privado.

· Hemos tenido que tocar muchas puertas, invertir tiempo en negociaciones, y con frecuencia volver a intentarlo todo desde el principio, pero al final el resultado es una cartera de proyectos fuera de serie con compromisos de inversión para un conjunto de obras de infraestructura con un impacto verdaderamente decisivo en el crecimiento y el empleo para las próximas décadas.

· Esta cartera de proyectos estratégicos alcanza un monto por lo menos de 30 mil millones de pesos de origen federal, privado y estatal, y su distribución impacta a todo el estado.

En la Huasteca Potosina:

· Para la carretera Valles-Tamazunchale habíamos logrado que se autorizara su modernización con una inversión original de 1,200 millones de pesos. Sin embargo, hoy, el proyecto es otro: una nueva autopista de 4 carriles, con una inversión proyectada de 5 mil millones de pesos. Esta obra es fundamental para dar viabilidad al sorprendente desarrollo del turismo cultural y de aventura en la región. Muchas gracias al Señor Presidente de la República por su apoyo.

· El Libramiento Valles-Tamuín con una inversión de 1,170 millones de pesos y la continuidad de la modernización de la carretera Valles – Ébano- Tampico.

· Y por supuesto, el Aeropuerto Nacional de la Huasteca con una inversión proyectada de 1,200 millones de pesos, para el cual ya aportamos el terreno con el fin de que arranquen sus obras el próximo año y esto pueda ser una realidad.

En el Altiplano

· La modernización de la carretera Matehuala – Cedral – Entronque Real de Catorce, que también apoyará de manera muy importante al turismo de esta región.

· Y como parte de la modernización de la carretera 57, eje carretero estratégico de San Luis y del país, el tramo San Luis – Matehuala, con una inversión de hasta 6,400 mil millones.

En la Zona Media

· La rehabilitación del Eje Cárdenas – Alaquines – Ciudad del Maíz.

En la Zona Centro.

· Como parte también del proyecto de la carretera 57, la modernización del otro tramo San Luis – Querétaro con una inversión de hasta 5,700 mil millones de pesos a ejercer en los próximo diez años.

· La construcción de los nuevos puentes Logistic y Cerro Gordo, sobre la misma carretera 57.

· La renovación y ampliación de la Terminal del Aeropuerto Ponciano Arriaga, con una inversión de 400 millones de pesos, que quedo padrísima y nos da más posibilidad de conexión.

· La conclusión de nuestro Anillo Metropolitano, con el último tramo Zacatecas a Guadalajara.

· La nueva concesión para la carretera Ventura – El Peyote, paralela a la autopista San Luis – Matehuala, que ya ha iniciado, con una inversión estimada de 5 mil 179 millones de pesos.

· El nuevo Libramiento de Villa de Reyes, que acerca los clústeres automotrices de San Luis Potosí y Guanajuato y su nuevo puente de acceso seguro a la carretera 57.

· El nuevo ramal Calderón – San Felipe, para mejorar la conectividad de nuestras zonas industriales con el Bajío, hacia Silao.

· Los puentes para el acceso a los desarrollos industriales Logistic y World Trade Center 2, dentro de lo que es nuestro anillo metropolitano.

· Y el mejoramiento y ampliación de Ejes de la Zona Industrial.

Y en infraestructura para la movilidad metropolitana:

o Los dos nuevos brazos en el Distribuidor Benito Juárez, que se inauguraron ya

o Los Puentes Periférico – Avenida Industrias y Ampliación Diagonal en puente Pemex, que se realizan en conjunto con el Gobierno municipal.

o La creación Red Metro con el corredor Centro – Oriente de la Zona Metropolitana.

o La modernización del servicio público de taxis, con la entrega trasparente de más de 800 nuevas concesiones y el apoyo para la renovación de unidades.

· Todas estas son obras concluidas, en proceso o por iniciar, pero formalmente concertadas, con presupuestos convenidos y, sin duda, al final, todas en conjunto, van a ser nuevos motores de una economía con brío y con impulso para seguir avanzando.

· Como Gobernador, estoy muy contento de haber contribuido a crear este sólido legado de fortalezas que serán una muy sólida base para continuar con el crecimiento, el empleo y la inversión en nuestro Estado. Muchas gracias al Sector privado y al Gobierno Federal por su apoyo.

POTOSINAS Y POTOSINOS.

· El giro inesperado que dio nuestra vida este año es tal vez para muchas generaciones la experiencia más difícil y dolorosa de su existencia.

Nos está tocando vivir un tiempo de excepción, marcado por la globalidad de la enfermedad, la caída de la economía y el retroceso de avances sociales.

· Y si bien es cierto que sociedad y gobierno hemos hecho muchos esfuerzos para mitigar los efectos de la emergencia, la dura verdad es que esto no ha terminado. El desafío sigue aquí.

· Es una verdad sabida que el carácter de las personas, como el de los gobiernos, se conoce en la adversidad. En San Luis Potosí no hemos dejado de esforzarnos un solo día para responder a los retos que nos impuso esta emergencia: buscar la menor tasa de letalidad posible, perder el menor número de empleos y proteger a la población en situación de pobreza.

· Lo hemos hecho con el mismo espíritu de siempre: con optimismo, confianza, esfuerzo, lucha y esperanza en un San Luis mejor para todos.

· Es mucho lo que hemos avanzado en estos cinco años. Los invito a que recordemos lo que hemos hecho en cinco años, viendo un pequeño video caminando juntos.

· Con la memoria de estos logros alcanzados por todos, sigamos cuidando hoy de nuestra salud y de nuestro porvenir. ¡ Vamos a salir adelante !

· ¡ Que viva San Luis Potosí !

· ¡ Que viva México !