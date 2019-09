Discuten ambulantes e inspectores en la Plaza del Carmen; les impiden instalar sus puestos

Elizabeth López Navarro, comerciante que fue desalojada hace unas semanas del callejón de Iturbide exigió al alcalde capitalino respetar el pliego petitorio que se le entregó y en donde se le solicitaba permitir su reinstalación a partir de este martes 3 de septiembre.

La inconforme pidió al Congreso del Estado intervenir en la situación a fin de que se les permita trabajar libremente.

"Me quitaron el sustento de mis hijas, me dijo que me pusiera a trabajar y seguíamos con el diálogo pero qué tristeza me da que no cumpla", señaló.

Los inconformes solicitaron que se demuestre que la titular de la Unidad de Gestión del Centro Histórico está legalmente en el cargo.

Por su parte, el personal municipal informó que la negativa para permitir la instalación de los ambulantes se debía a que no contaban con el permiso debidamente avalado por las autoridades del Ayuntamiento.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad para el cual se requirió la presencia de más de siete patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Fuerza Metropolitana y hasta la Guardia Nacional, cerca de siete comerciantes de giros tradicionales que intentaban ingresar a plaza del Carmen fueron detenidos por un grupo de inspectores municipales.