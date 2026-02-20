logo pulso
Disminuirán presupuesto del FORTAMUN a Mpio. pequeño

Por Samuel Moreno

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A

Los municipios más pequeños de San Luis Potosí, serán los que reciban los montos más reducidos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 2026, de acuerdo con la distribución oficial publicada por el Gobierno del Estado, que asigna recursos principalmente con base en el tamaño de la población.

Entre los ayuntamientos con menor apoyo destaca Armadillo de los Infante, que recibirá apenas 4 millones 236 mil 346 pesos, la cifra más baja de toda la entidad, en correspondencia con su población de poco más de 4 mil habitantes.

Le siguen San Nicolás Tolentino con 5 millones 44 mil 980 pesos, Villa de la Paz con 5 millones 592 mil 865 pesos, y Cerro de San Pedro con 5 millones 331 mil 062 pesos, todos con poblaciones inferiores a 6 mil habitantes.

Otros municipios con asignaciones bajas son Lagunillas con 5 millones 756 mil 492 pesos, Vanegas con 7 millones 977 mil 592 pesos, y Alaquines con 8 millones 218 mil 281 pesos, lo que evidencia la marcada brecha presupuestal respecto a las zonas urbanas del estado.

El documento señala que la distribución responde a una fórmula basada en la proporción de población municipal.


