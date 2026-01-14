Disminuyen diagnósticos de depresión en la entidad

Durante el 2025, en el estado de San Luis Potosí, se diagnostican y registraron, casi 3 mil casos de depresión, lo que implica una disminución del 14.4 por ciento anual con respecto a lo registrado en 2024, de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud.

Según los datos consolidados en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, hasta la semana 53 del 2025, la entidad potosina registró un total de 2 mil 929 casos registrados de depresión.

De los cuales, el 24.8 por ciento del total, corresponden a 729 casos de mujeres, mientras que el 75.1 por ciento del total corresponde a hombres, es decir, un total de 2 mil 200 casos registrados de depresión.

De acuerdo con cifras del Centro Municipal de Salud Mental, tan solo en la capital potosina se atienden, se registran más de 50 atenciones diarias, principalmente relacionados con la

depresión y la ansiedad, provenientes principalmente de jóvenes y adultos.

Aunado a esto, a nivel estatal, la Secretaría de Salud registró en 2025 un total de 63 casos de envenenamiento autoinfligido por analgésicos y 98 casos de envenenamiento autoinfligido por drogas antiepilépticas.

En el caso de las lesiones autoinfligidas se registraron un total de 24 por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación, así como 3 lesiones autoinfligidas intencionalmente por disparo de arma corta, 27 con objetos cortantes y 3 al saltar de un lugar muy alto.

De igual forma, la dependencia federal reportó un total de 59 intentos de suicidio durante el 2025, así como 39 casos de ideación suicida.