AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Disminuyen suicidios en SLP durante el 2025

0.94 por ciento bajaron tales atentados y autolesiones en la entidad

Por Rubén Pacheco

Enero 25, 2026 03:00 a.m.
A
El año pasado disminuyeron 0.94 por ciento, los atentados de lesión autoinfligida e ideación suicida entre la población del estado de San Luis Potosí, en comparación con los registros oficiales del año anterior.

Según cifras de la Dirección General de Epidemiología (DGE) federal, en 2024 se registraron 319 casos, de los cuales 35 por otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida); y 51 de historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio).

Así como dos por lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta; 28 por lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante; y cuatro por lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado.

Y 53 por envenenamiento autoinfligido intencionalmente por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos; 122 por envenenamiento autoinfligido intencionalmente por drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas; y 24 por lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.

En tanto, el año pasado la estadística acumuló 316 atenciones, de ellas 59 por otros síntomas y signos que involucran el estado emocional (ideación suicida); y 29 de historia personal de lesión autoinfligida intencionalmente (intento de suicidio).

Asimismo, tres por lesión autoinfligida intencionalmente por disparo de arma corta; 27 por lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante; y tres por lesión autoinfligida intencionalmente al saltar desde un lugar elevado.

Por su parte, 63 por envenenamiento autoinfligido intencionalmente por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos; 98 por envenenamiento autoinfligido intencionalmente por drogas antiepilépticas, sedantes, hipnóticas, antiparkinsonianas y psicotrópicas; y 24 por lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación.

