Disputas por custodia, lo más atendido

Los conflictos relacionados con la custodia de menores y los regímenes de convivencia entre padres e hijos representan actualmente la mayor parte de los asuntos que se atienden en los juzgados familiares de San Luis Potosí, informó la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Poder Judicial del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez.

La magistrada explicó que dentro de los tribunales familiares se reciben principalmente litigios vinculados con la definición de custodias y esquemas de visitas, mientras que en menor proporción se presentan demandas relacionadas con pensiones alimenticias.

Precisó que estos procedimientos corresponden al ámbito familiar y deben diferenciarse de los casos de violencia familiar que se investigan como delito en la vía penal, ya que cada uno se tramita bajo procesos distintos dentro del sistema de justicia.

En contraste con los asuntos familiares, los registros oficiales muestran que las investigaciones por violencia familiar han aumentado en la entidad. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 se iniciaron alrededor de 9 mil 964 carpetas de investigación por este delito en San Luis Potosí, lo que significó un incremento cercano al cuatro por ciento en comparación

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con 2024.

Las cifras también indican que hasta noviembre de 2025 se habían contabilizado 9 mil 228 denuncias por violencia familiar en el estado, lo que ubica a la entidad entre las que registran mayor incidencia de este delito a nivel nacional, con una tasa superior a 309 casos por cada 100 mil habitantes.