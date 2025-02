Dominic: la extraña muerte de un menor

Dominic Grande Gómez, de 12 años, murió el pasado 29 de enero, presuntamente por un disparo imprudencial de un amigo, según el padre y testigos del incidente ocurrido en el fraccionamiento Buenaventura, en Soledad de Graciano Sánchez. El padre de la víctima denunció que el hecho no se ha esclarecido.

Raúl Grande, padre del menor, narró que el día de los hechos, un amigo pasó por su hijo en motocicleta para ir a su casa, ubicada a unas seis cuadras de su domicilio; sin embargo, minutos después, su amigo de 14 años regresó con su hijo, quien cayó desvanecido de la moto, refiriendo que Dominic había recibido un disparo.

La víctima fue llevada inmediatamente al Hospital General de Soledad, pero lamentablemente falleció en el nosocomio.

Sostuvo que los Servicios Periciales recabaron los datos, pero el caso ha quedado trabado en la Fiscalía General del Estado (FGE).

A más de 15 días de la tragedia, dijo que la Fiscalía no le ha proporcionado información sobre el avance de la carpeta de investigación, pese a que el padre aseguró que ya saben quién es el responsable.

Tras esta situación, la cual, señaló, había preferido no dar a conocer a los medios de información para no entorpecer las investigaciones, a la fecha el caso de su hijo sigue impune, pero señala que un menor inocente perdió la vida a manos de otro que no debería tener a su alcance un arma de fuego.

Indicó que busca que se haga público para que, en el futuro, otra persona más no sea víctima de quien accionó el arma.