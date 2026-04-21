Dona Oxxo 226 mil pesos a la Fundación "Rino Q"

La cadena comercial OXXO entregó 226 mil pesos a la fundación Rino Q, que canaliza niños quemados a la atención especializada, dinero que será utilizado para tratamiento a los pequeños en hospitales de Guadalajara.

El dinero permitirá trabajar con sucesiones de fisioterapia, prendas a presoterapia, traslados a Galveston y también para un programa que comienza, para mandar a los niños quemados a recibir tratamiento de láser en Guadalajara.

En la lista hay niños que según explica Flor Portales, coordinadora de imagen y diseño de Rino Q, requieren cirugía y otros que solo requieren prenda, pero es un tratamiento que incluye a 294 pacientes que están en espera o en su caso en tratamiento.

Se trata de niños que en su inmensa mayoría sufrieron quemaduras en la cocina, aunque se tiene la creencia de que la mayor parte de los casos se dan en la temporada decembrina, cuando hay uso de pirotecnia los días 24, 30 y 31 de diciembre, pero en realidad la cocina es una actividad de todo el año y permanente.

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Por otra parte, la Fundación Rino Q requiere con urgencia donativos de una pomada que se denominada Emla, un analgésico necesario para el tratamiento de niños quemados. Por ahora ha recibido recursos económicos pero son necesarios para llevar a los infantes

a tratamiento.

Hay una técnica nueva que se llama "láser co2 fraccionado", un tratamiento que ayuda a disminuir los efectos de las quemaduras en la piel. La pomada permite disminuir el dolor una vez aplicada, lo que ayuda a facilitar las condiciones para ese tratamiento en los niños quemados.