Donadora altruista en SLP da oportunidad de vida en NL
Es la cuarta procuración multiorgánica de 2025 en la Clínica 50 del IMSS
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí llevó a cabo la cuarta procuración multiorgánica del año 2025 en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 50, reafirmando su compromiso con la cultura de la donación y el trabajo coordinado para brindar una segunda oportunidad de vida a pacientes que esperan un trasplante.
El coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos del HGZ No. 50, Claudio Alberto García Perales, informó que la donadora fue una mujer de 58 años, cuyo acto altruista permitirá mejorar la calidad de vida de diversas personas.
Durante la intervención, se procuraron riñones, que serán trasplantados en el HGZ No. 33 de Monterrey, Nuevo León; tejido musculoesquelético, que será procesado en el Hospital Universitario de Nuevo León, y las córneas, que se quedaron en el propio HGZ No. 50 para posteriormente ser trasplantadas.
El doctor García Perales destacó la labor del personal médico, de enfermería, Trabajo Social, camilleros, personal de Higiene y Limpieza, así como del personal directivo del HGZ No. 50, quienes participaron en el proceso de procuración con estricto apego a los protocolos médicos y éticos establecidos.
El IMSS en San Luis Potosí reiteró su reconocimiento a la familia de la donadora por su generoso gesto, y exhortó a la población a informarse y conversar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos, una decisión que puede salvar múltiples vidas.
Las personas interesadas en registrarse como donadores voluntarios pueden hacerlo en el sitio oficial del IMSS:
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos
Consultar más información en la página del Centro Nacional de Trasplantes:
