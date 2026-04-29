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Drenaje de Urbano Villalón no es de Interapas, informan

Por Rolando Morales

Abril 29, 2026 03:00 a.m.
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Drenaje de Urbano Villalón no es de Interapas, informan

Luego del colapso del drenaje tras las recientes lluvias en la zona aledaña a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP), el organismo operador Interapas informó que la afectación no se encuentra en la infraestructura que administra, sino en un colector pluvial externo a su red.

El organismo detalló que el pasado 23 de abril personal técnico realizó una inspección en la intersección de Prolongación Coronel Romero y avenida Urbano Villalón, donde se registraron encharcamientos y levantamiento de tapas tras lluvias intensas.

Durante el recorrido se identificó que la infraestructura pluvial de la zona no tiene la capacidad suficiente para desalojar el agua, lo que provoca acumulaciones que emergen a la superficie y generan afectaciones viales.

Ante ello, Interapas propuso establecer una mesa de trabajo coordinada con distintas instancias para atender de manera integral el colector pluvial, al tratarse de una infraestructura ajena al drenaje sanitario operado por el organismo.

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Asimismo, el organismo indicó que se mantendrá atento a la situación, especialmente durante la temporada de lluvias, para contribuir a evitar nuevas afectaciones.

Por su parte, la universidad exigió a autoridades municipales y al organismo operador una solución estructural al problema, luego de que el pasado 20 de abril el pavimento cediera y una alcantarilla expulsara aguas negras en un chorro superior a un metro, lo que dejó accesos inundados con lodo, desechos y malos olores. 

La institución advirtió que las fallas se repiten desde hace al menos un año, generan riesgos sanitarios y afectan las actividades académicas, por lo que solicitó coordinación con el Ayuntamiento para implementar una solución de fondo. 

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