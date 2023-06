Drenaje en Guajardo ya no aguanta más

Todo parece indicar que será necesaria una intervención a fondo en las redes de drenaje cercanas a la calle Guajardo del Centro Histórico, donde hay tramos en los que los equipos introducidos ya no pudieron pasar, y la máquina hidroneumática no pudo operar, no se sabe si por la presencia de sustancias sólidas o el colapso de las redes.

Las redes de drenaje datan de hace más de 80 años, algunos tramos ya están hechos pedazos.

Los constructores han encontrado en diversas ocasiones redes de drenaje elaboradas a base de barro que tienen más de 100 años de antigüedad.

Por lo general, el barro es uno de los más castigados por la descomposición del agua, puesto que el flúor produce ácido fluorhídrico que lo desintegra.

A la destrucción de los drenajes se suman los problemas en la base hidráulica también provocados por las condiciones de humedad y acidez de décadas de flujo de las redes subterráneas.

Algunas de las redes de drenaje sufrieron los años de paso de camiones de transporte urbano y otros tipos de camiones pesados, que vencieron la base hidráulica.