Gallardo, sin miedo a una ley de revocación de mandato en SLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se pronunció a favor de que el Congreso del Estado legisle en materia de la revocación de mandato, a fin de que él aparezca en las boletas de las elecciones del 2024.

En febrero pasado, Rubén Guajardo Barrera, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Constitución Política del Estado, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, para homologar las disposiciones federales a nivel local, referente a la figura de revocación para el cargo de gobernador.

"Yo voy a ver si me dan chance de ponerme en la boleta en el 2024. Ojalá pueda para que la gente decida si quiere que me quede o que me vaya", declaró y dijo no tener miedo de perder en dicho proceso.

Cuestionado sobre si tal ejercicio en la misma elección no implicaría hacer campaña a favor de los candidatos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el mandatario estatal aseveró que solo saldría a las calles para pedir apoyo a su favor.

Ironizó que, si el Poder Legislativo no logra reformar la Constitución para tal consulta, se "sentirá amarrado" al Palacio de Gobierno del Estado, pues no lo haría como cada tres años cuando competía a un cargo de elección popular.

"Debe de haber revocación y lo voy a pedir ahorita en el 2024. Ojalá me metan en la boleta con todos, estaría padre volver a salir a hacer campaña a las calles. La verdad me encantaría y bueno, espero que pueda lograr", concluyó.