Duda Sheinbaum de legalidad de la Ley Gobernadora

La presidenta reiteró la postura de Morena contra el nepotismo

Por Rubén Pacheco

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
Duda Sheinbaum de legalidad de la Ley Gobernadora

Luego de que el Congreso del Estado aprobó la reforma electoral que obliga a los partidos políticos en San Luis Potosí a postular exclusivamente mujeres a la gubernatura en las elecciones de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que es necesario establecer si la legislación potosina es constitucional.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria morenista respondió al cuestionamiento de un periodista, quien planteó la aprobación del Poder Legislativo, derivado de la moción presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

Sheinbaum Pardo reiteró su postura en contra del nepotismo, por ello, recordó que Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) lo prohibió para los próximos comicios del 2027.

Sin embargo, reconoció que los demás partidos políticos tomarán sus propias decisiones, pues la obligatoriedad legal lo prevé hasta las elecciones del 2030.

Subrayó que, en años anteriores el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que los partidos políticos, en el caso de las gubernaturas, decidan postular mitad hombres y mujeres a dicho cargo.

"Yo creo que está bien que nos den oportunidad a las mujeres, ahora, en el tema de poner hombre, mujer para un año y otro, pues ahí sí hay que ver si está dentro de la Constitución o no. Hay que ver si eso está dentro de la Constitución", remarcó.

