Dudan de calidad de uniformes de peritos

A un año de su entrega, los uniformes asignados a peritos en San Luis Potosí presentan desgaste, pese a haber sido adquiridos como parte de una inversión pública cercana a los 20 millones de pesos destinada a equipo e insumos especializados.

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunció que el personal continúa realizando trabajo de campo con indumentaria deteriorada, incluyendo ropa y calzado en malas condiciones, lo que contrasta con las condiciones en las que se desarrollan las labores de búsqueda e investigación.

De acuerdo con el señalamiento, las prendas presentan pérdida de visibilidad en sus identificaciones y deterioro por uso, mientras que el calzado muestra afectaciones que limitan su funcionalidad en campo. "Gobierno del Estado de San Luis Potosí son peritos con licenciatura, son arqueólogos e inclusive maestros en la materia... que tristes diferencias cuando sabemos perfectamente que si hay para otras cosas y no para el pueblo... no para quienes sí hacen una buena labor ardua", denunciaron en redes sociales.

La entrega de estos insumos se realizó el 5 de abril de 2025, cuando autoridades estatales informaron la adquisición de uniformes, vehículos, herramientas tecnológicas y material especializado, como parte de una estrategia para fortalecer la capacidad operativa del área.

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El colectivo señaló que el desgaste anticipado de los uniformes plantea dudas sobre la calidad de los insumos y los procesos de adquisición, y advirtió que esta situación se suma a condiciones laborales sin acceso garantizado a prestaciones básicas, lo que incide en el desarrollo de las labores de búsqueda e investigación.