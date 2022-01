Echarán de la PMI a "agentes de escritorio"

La depuración de elementos de la Policía de Investigación (PDI) que no cumplan con el perfil, y el desarrollo los objetivos trazados por la Fiscalía General del Estado (FGE), son dos de los puntos más importantes que se tendrán que atender con el nombramiento de quien será el nuevo director de Métodos de Investigación, anunció José Luis Ruiz Contreras, titular del órgano de procuración de justicia en San Luis Potosí.

"Yo lo he reiterado: se tiene que depurar la institución respecto de aquellos agentes que no han sido aprobados en sus exámenes de control y confianza; y de igual manera a través de la Comisión de Honor y Justicia se deben de instaurar procedimientos sancionatorios en aquellas personas que, por alguna u otra circunstancia no se están integrando a la operatividad y trabajan detrás de un escritorio", indicó.