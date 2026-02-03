Ecología retira a 5 carretoneros por usar animales de tiro

Desde que el Ayuntamiento de San Luis Potosí puso en marcha la transición de la recolección de residuos con animales de tiro hacia unidades motorizadas, al menos cinco carretones han sido retirados de circulación por operar sin autorización o permanecer abandonados en la vía pública.

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, explicó que en la capital ya no existe ningún permiso vigente para prestar el servicio con caballos, por lo que únicamente se permite la recolección mediante vehículos motorizados, como camionetas o motocarros.

Detalló que, como parte de operativos de supervisión, el personal municipal ha detectado y retirado cerca de cinco unidades que seguían trabajando bajo el esquema anterior, además de algunos carretones localizados sin uso. Quienes no han concluido el proceso de migración, añadió, actualmente no cuentan con autorización para operar.

Según el funcionario, el cambio se ha concentrado principalmente en la zona norte de la ciudad, donde los motocarros han resultado más eficientes, al reducir tiempos de traslado y facilitar la carga de residuos. Aseguró que la totalidad de los permisos vigentes ya corresponde a recolectores que utilizan vehículos motorizados.

Aunque reconoció que para algunos trabajadores el uso de carretones responde a costumbres arraigadas, subrayó que la meta es eliminar por completo este método durante el transcurso del año.

Sobre posibles sanciones, indicó que la dependencia actúa desde el ámbito de manejo de residuos, ya que transportar basura en vehículos de tracción animal incumple la normativa municipal. Los casos relacionados con maltrato o bienestar animal, precisó, corresponden a otras autoridades.