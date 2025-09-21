logo pulso
Aún hay carretones en Villa de Pozos

Por Leonel Mora

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Aún hay carretones en Villa de Pozos

En diversas colonias de Villa de Pozos y en especial en su cabecera municipal, todavía se pueden observar recolectores de basura que usan animales de tracción a pesar de que diversos reglamentos, tanto ecológicos como de protección animal, prohíben ya el uso de semovientes para ese tipo de faenas. 

Al parecer, este tipo de recolección de residuos sólidos urbanos ha sido tolerada en el nuevo municipio debido a la fuerte necesidad de ofrecer un servicio eficiente a la población, sin embargo, el área de Ecología del gobierno municipal ha expresado en diversas ocasiones que sí existen planes para suplir a los animales de tracción por vehículos motorizados.

Las escenas de carromatos arrastrados por caballos y burros son visibles, principalmente, en las zonas semiurbanas de Villa de Pozos (aquellas que colindan con áreas rurales) y no tanto en los sectores más urbanizados. Sin embargo, en ocasiones se hacen presentes incluso en la cabecera municipal y en vialidades primarias como la lateral de la carretera 57.

Villa de Pozos deberá seguir la dinámica de municipios vecinos como Soledad de Graciano Sánchez, donde los recolectores que usaban tracción animal fueron numerosos pero poco a poco se logró disminuirlos, aunque todavía, de vez en cuando, aparece alguno en las calles y colonias soledenses.

