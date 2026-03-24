Edil de Matehuala pide no politizar captura de su jefe de Seguridad

Luego de la detención del director de la Policía Municipal de Matehuala, Jorge Peña en posesión de marihuana y "cristal", el alcalde Raúl Ortega Rodríguez fijó postura y aseguró que su administración colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos.

El edil señaló que, hasta el momento, la información que posee proviene de reportes difundidos en medios de comunicación, en los que se confirma la detención de varias personas, entre ellas, el propio titular de Seguridad Pública y un ex trabajador del Ayuntamiento.

Sobre este último, precisó que su vínculo con la administración corresponde al periodo 2018-2021, descartando que forme parte del actual gobierno municipal.

Ortega Rodríguez enfatizó la necesidad de que se lleve a cabo un proceso de investigación transparente. "Que se deslinden las responsabilidades que se tengan que deslindar", expresó.

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Asimismo, el presidente municipal subrayó que no debe politizarse la situación y llamó a que el caso se maneje conforme a derecho, garantizando el debido proceso para las personas detenidas. En ese sentido, recordó que cualquier implicado tiene derecho a defensa legal, ya sea mediante un abogado de oficio o uno particular.

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En cuanto a la operatividad de la corporación municipal, informó que se trabaja en la designación de un encargado de despacho en la Dirección de Seguridad Pública, quien asumirá funciones de manera provisional mientras se define la situación jurídica del titular. Adelantó que en breve se dará a conocer el nombramiento oficial.

Finalmente, rechazó señalamientos sobre una supuesta omisión por parte del gobierno municipal frente a la crisis de seguridad, al asegurar que han seguido los lineamientos establecidos por instancias estatales y federales.

Incluso, destacó que recientemente participó en una sesión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, convocada por el gobernador, como parte de las acciones de coordinación en la materia.