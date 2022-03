Edil vio bien el actuar de policías en zacapela

El alcalde Enrique F. Galindo Ceballos consideró que hubo "buena actuación" de los policías municipales en la riña campal de la calle Álvaro Obregón el domingo en la madrugada.

Informó que hubo ocho detenidos por esos hechos y que, por desgracia, los agredidos declinaron presentar cargos.

Dijo que encargó a sus titulares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Comercio Municipal "que se investigue el fondo de estos hechos que al parecer no fueron casuales, sino que hubo rivalidad de grupos" y consideró positivo que no llegó a darse la pérdida de vidas humanas ni la hospitalización de las personas lesionadas.

"Hubo un evento que lamentamos, reprobamos. Quiero decirles que hubo una buena reacción de la Guardia Municipal, ya que en esos momentos se aplicaba el operativo Sello; la reacción la tenemos medida, les puedo mostrar los videos. No tardamos más de tres minutos en estar en el lugar", afirmó el presidente municipal.

Precisó que hubo ocho detenidos, pero que las dos personas lesionadas no quisieron presentar denuncia, "lo que sí es muy lamentable porque entonces no podemos proceder más a fondo con los agresores. Se clausuró el lugar porque me parece que ahí fue el origen de todo. Venta excesiva y mucho desorden a pesar de que todavía era temprano".

Ofreció "trabajar fuertemente para que estos casos no sucedan" y añadió que ese mismo día hubo otras ocho clausuras de centros de diversión nocturna.