Editorial del semanario de "La Red" no refleja postura oficial, matiza Arquidiócesis

La publicación de la editorial del semanario parroquial de "La Red", no refleja la postura oficial de la institución religiosa, matizó Juan Jesús Priego Rivera, vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí.

"Yo tengo entendido, que hay ahí una nota que dice: 'las opiniones vertidas en estos artículos son responsabilidad de quien los redacta'", aclaró Priego Rivera.

En la publicación editorializada del medio religioso, el domingo pasado (Día del Padre), el pronunciamiento menospreció la labor de los padres y madres adoptivos, pues mencionaba que a dichos tutores los hijos deben honrarlos "hasta cierta medida", pues solo los padres biológicos tienen la honra total.

Según Priego, un papá "natural" tiene el mismo rango y dignidad que un adoptivo, pues la iglesia adora a Jesucristo que tuvo a José como tutor adoptivo "y José no tuvo méritos menores que cualquier papá de sangre".

"Como toda revista o como todo periódico, pues hay opiniones que a veces no se comparten plenamente. Ustedes conocen muy bien que una editorial no siempre, un artículo de fondo, un análisis que aparece en un medio de comunicación no se identifica plenamente con el medio", justificó.