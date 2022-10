Educadores deben respetar los derechos de niños

Las prácticas de “la letra con sangre entra”, ya están fuera de contexto, porque la educación debe centrarse en la Ley General de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en las nuevas generaciones de maestros que concentran su sensibilidad al respeto de los alumnos como seres humanos, aseguró Ricardo Morales Méndez, investigador en educación multigrado y prácticas pedagógicas de educación inclusiva.

El investigador especializado fue tallerista en el Congreso Internacional de Educación, organizado con motivo del bicentenario del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER).

Explica que los modelos educativos tienen que tender a trabajar sobre patrones de educación inclusiva, y recuperar las características de cada alumno para llegar hasta el final con aquellos que se van quedando, y fortalecer a los avanzados.

“No es que no funcione un plan. El hecho de que aparezca un programa no es significado de que el otro no había funcionado, sino más bien cada plan que aparece va alineado a nuevas demandas sociales, a nuevas problemáticas sociales y nuevas visiones”.