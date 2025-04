Efraín Juárez, "contento y tranquilo" por los Pumas

Los Pumas de Efraín Juárez sufrieron de más en su visita a la frontera, pero terminaron saliendo con vida de un tormentoso partido.

Los universitarios se impusieron a la adversidad y, a pesar de que jugaron con un hombre menos durante más de una hora, lograron mantenerse en el Play-In.

En tanda de penaltis, los felinos derrotaron (1-2) al FC Juárez, con una impresionante actuación de Alex Padilla, quien detuvo tres disparos desde los once pasos.

Luego de empatar (1-1) en el tiempo reglamentario, todo se definió desde el manchón de penalti. Ahí, el portero auriazul y Robert Ergas se convirtieron en las figuras de los Pumas.

Ahora, los de Efraín Juárez se enfrentarán al Monterrey en una nueva oportunidad de acceder a los cuartos de final, donde el ganador se estaría midiendo con el superlíder Toluca.

Después del dramático duelo en el estadio Olímpico Benito Juárez, el director técnico mexicano se sinceró y mandó un contundente mensaje, de cara al juego contra los Rayados.

"Estoy muy, muy orgulloso de mi equipo, muy feliz; bueno, se gana como se gana, en penales, [pero son] cosas que pasan en el futbol. Estamos ahí (cuartos de final), pero tampoco hemos ganado porque sabemos cuáles son los objetivos", declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el timonel auriazul reconoció sentirse "contento y tranquilo" porque los Pumas se mantengan con vida, sobre todo porque su equipo hizo más por superar el primer duelo del Play-In.

"Me parece que somos bien merecedores de ir a la siguiente ronda. En el partido, nosotros generamos más y el equipo hace defensivamente un trabajo extraordinario, se vio un equipo ordenado, un equipo que sabía lo que jugaba, generamos opciones de gol aún con 10 hombres y [hacer] eso de visita [es para] quitarse el sombrero", aceptó.

No obstante, Efraín Juárez reconoció el esfuerzo que hicieron los Bravos en la Frontera y aplaudió lo que consiguieron a lo largo del Clausura 2025.

"[Quiero] felicitar mucho a Juárez, un digno rival. Me parece que hizo una muy buena campaña para llegar a estas estancias y sabíamos que podía pasar esto. Sabíamos que ellos por los costados eran fuertes, que iban a ir por centros, pero el equipo trabajó y tuvo orden, no nos generaron nada con 10 hombres", señaló.

Respecto a la actuación de Alex Padilla en la tanda de penaltis, Efraín Juárez prefirió ponerle paños fríos porque considera la victoria "es del equipo" y no exclusivamente de su arquero, así que resaltó que tuvieron el "valor para ir por el resultado".