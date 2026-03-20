Ejecutivo no intervendrá para mejorar pensiones del PJE

Luego de las manifestaciones de personal jubilado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) que demandó incremento del 3 por ciento en los montos de retiro, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, desestimó que el Poder Ejecutivo pueda intervenir, pues se trata de una institución autónoma.

En la manifestación suscitada hace unos días, los inconformes solicitaron la intervención del gobernador para interceder a su favor y con ello, agilizar los aumentos salariales por parte del Poder Judicial.

Gallardo Cardona dijo que el Gobierno del Estado, no puede tomar decisiones relativas al Poder Judicial, pues la independencia y autonomía institucional "ha sido algo muy claro que hemos venido manejando".

En entrevista, el mandatario estatal ejemplificó que ante un problema en el Poder Legislativo no existe injerencia de la administración estatal, por ende, lo mismo sucedería con el Supremo Tribunal.

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"Dejamos que cada Poder resuelva. Cuando nosotros en el estado tenemos un problema, no viene el Poder Judicial o el Poder Legislativo a arreglar nuestros problemas", remató Gallardo Cardona.

No es la primera vez que los empleados judiciales activos o jubilados solicitan el apoyo de la gestión estatal, pues durante 2025 organizaron protestas permanentes para que se actualicen salarios y prestaciones.