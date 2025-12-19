Ejercerá Villa de Pozos presupuesto de 848 mdp

El Concejo Municipal de Villa de Pozos celebrará su primera sesión para dictaminar un Presupuesto de Egresos de 848 millones de pesos, que incluye una bolsa de 253 millones de pesos para obra pública y 52 millones de pesos para la renovación del parque vehicular, informó el nuevo concejal regidor del PAN, Ulises Fabián Toro Reyna.

En entrevista, señaló que el gasto en obra pública contempla recursos para movilidad, atención de calles y espacios públicos, rubros que forman parte de las primeras acciones presupuestales del nuevo consejo, que inició funciones esta semana.

Dentro del presupuesto, dijo, se asignaron 52 millones de pesos para fortalecer la plantilla vehicular del municipio, un punto vinculado a la prestación de servicios como la recolección de basura, uno de los temas que ha generado mayor inconformidad entre habitantes de Villa de Pozos.

Durante las revisiones internas, el concejo verificó que el presupuesto incluyera la adquisición de camiones recolectores, ante la necesidad de atender de manera inmediata el servicio de limpia en el municipio.

Las primeras reuniones para la integración de comisiones comenzaron el martes, previo a la sesión en la que se someterá a dictamen el presupuesto que marcará el arranque financiero de la actual administración municipal, encabezada por la diputada con licencia, Patricia Aradillas Aradillas.