El 25% de casos vs. policías se judicializó

Del total de asuntos abiertos en el 2025 en contra de policías que atendió la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 25 por ciento se logró judicializar.

Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien confirmó que se inició una carpeta de investigación por el presunto abuso policial de la Guardia Civil Estatal (GCE) hacia dos jóvenes en Ciudad Valles.

Describió que del año pasado la Fiscalía Especializada abrió 80 carpetas de investigación por delitos atribuidos a oficiales municipales y de la Guardia Civil Estatal (GCE), de los cuales 20 se lograron judicializarse y detener a los elementos.

En entrevista, agregó que, en lo que va del 2026, el Ministerio Público de la Especializada acumula 20 denuncias, cuyas causas penales siguen todo el proceso para buscar el acceso a la justicia.

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Confió que la indagatoria donde los jóvenes vallenses acusan haber recibido golpes durante la detención, puede ser resuelta en poco tiempo, pues a través de personal experto se emiten dictámenes psicológicos para determinar la veracidad de las acusaciones.

"El caso de Ciudad Valles si lo mencionaron cuando estuvieron a disposición del Ministerio Público, y ahí nosotros iniciamos de oficio la carpeta, inclusive tenemos una Agencia del Ministerio Público especial para servidores públicos en general", concluyó la fiscal.