logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES DE CELEBRAR!

Fotogalería

¡FELICES DE CELEBRAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El 25% de casos vs. policías se judicializó

Por Rubén Pacheco

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
El 25% de casos vs. policías se judicializó

Del total de asuntos abiertos en el 2025 en contra de policías que atendió la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el 25 por ciento se logró judicializar.

   Así lo informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien confirmó que se inició una carpeta de investigación por el presunto abuso policial de la Guardia Civil Estatal (GCE) hacia dos jóvenes en Ciudad Valles.

   Describió que del año pasado la Fiscalía Especializada abrió 80 carpetas de investigación por delitos atribuidos a oficiales municipales y de la Guardia Civil Estatal (GCE), de los cuales 20 se lograron judicializarse y detener a los elementos.

   En entrevista, agregó que, en lo que va del 2026, el Ministerio Público de la Especializada acumula 20 denuncias, cuyas causas penales siguen todo el proceso para buscar el acceso a la justicia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Confió que la indagatoria donde los jóvenes vallenses acusan haber recibido golpes durante la detención, puede ser resuelta en poco tiempo, pues a través de personal experto se emiten dictámenes psicológicos para determinar la veracidad de las acusaciones.

"El caso de Ciudad Valles si lo mencionaron cuando estuvieron a disposición del Ministerio Público, y ahí nosotros iniciamos de oficio la carpeta, inclusive tenemos una Agencia del Ministerio Público especial para servidores públicos en general", concluyó la fiscal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Baja flujo migrante en San Luis Potosí, reporta IMEI
    Baja flujo migrante en San Luis Potosí, reporta IMEI

    Baja flujo migrante en San Luis Potosí, reporta IMEI

    SLP

    Redacción

    El tránsito mensual bajó de 600 a cerca de 100 personas.

    Avanza análisis para endurecer penas por maltrato animal
    Avanza análisis para endurecer penas por maltrato animal

    Avanza análisis para endurecer penas por maltrato animal

    SLP

    Redacción

    Analizan aumentar penas en SLP.

    Aumentan penas por abigeato en SLP
    Aumentan penas por abigeato en SLP

    Aumentan penas por abigeato en SLP

    SLP

    Redacción

    Incluyen criaderos avícolas como ganado.

    Descarta PT en SLP ruptura con Morena tras revés a reforma
    Descarta PT en SLP ruptura con Morena tras revés a reforma

    Descarta PT en SLP ruptura con Morena tras revés a reforma

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Es una discrepancia legislativa y no un rompimiento político, señaló Leticia Vázquez Hernández