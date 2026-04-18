El adelanto de campañas es la destrucción de la democracia

La campaña electoral por la gubernatura que técnicamente ya se adelantó, no es más que producto de la destrucción de la democracia que comenzó a patrocinar el ahora ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al generar el programa de promoción de las denominadas "corcholatas" para elegir a quién abanderería la candidatura a la Presidencia de la República, sin que siquiera se hubieran dado los calendarios electorales, aseguró Héctor D´Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

Recordó que finalmente, el Instituto Nacional Electoral también es partícipe de la destrucción de esa parte de la democracia, que por la omisión, también señala a los organismos electorales locales, como ocurre con las campañas adelantadas por la gubernatura en San Luis Potosí.

Explicó que si el entonces presidente de la república ponía el mal ejemplo, ahora ya hay un desorden y todo se convirtió en una anarquía, en la que nadie respeta la ley. "Ya nadie le hace caso a lo que diga el órgano electoral, el que rige nuestra democracia... Nadie los respeta".

Dijo que cada quien hace lo que se le pega la gana y ahora resulta que no hay ley y cada quien hace lo que quiera. Citó el caso de que en vez de ir para adelante cuidando y protegiendo la aplicación de las leyes y que aquellos que se lanzan para aspirantes algún cargo no respetan la ley, entonces es muy poco probable que infundan confianza y también respeto cuando resulten electos.

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Consideró muy delicado que de manera abierta, sean los propios actores políticos quienes pasan por encima de la ley, lo que representa un mal ejemplo de quienes están infringiendo la ley.