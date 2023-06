El alcalde abandera a niños y niñas como Guardianes del Agua

Como parte de la Conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos tomó protesta a los integrantes del Escuadrón Especializado en el Uso y Cuidado del Agua, un grupo de niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años del municipio de San Luis Potosí, que podrán documentar aquellas acciones que no cumplan con el uso responsable del agua.

El Escuadrón Especializado en el Uso y Cuidado del Agua debe seguir los parámetros en estas 10 acciones básicas: El agua debemos cuidar, ya que en cualquier momento se nos puede acabar; Cuando las manos lavamos, hay que cerrar la llave mientras nos enjabonamos; Si nos vamos a bañar, la regadera debemos cerrar al momento de enjabonar; Si nuestros dientes vamos a limpiar, con un vaso de agua nos basta para cepillar,

También supervisarán que Para que no haya abuso, hay que echarle al sanitario solo agua de reúso; Para no desperdiciar, en un recipiente de agua los trastes hay que enjuagar; Después de la ropa lavar, el agua de la lavadora se reúsa para trapear; A nuestras plantas y macetas, debemos esperar para que no haya sol y ponerles agua con cubeta; Si nuestro auto vamos a lavar, con una cubeta de agua reluciente lo podemos dejar y Si vemos la gota caer, un reporte a la familia debemos hacer.

En el Parque de Morales, el presidente municipal, les pidió cumplir con esta misión fundamental, para afrontar la crisis de agua que existe en la ciudad. “Los adultos no hemos sufrido por agua, pero si a los niños no los convertimos en una generación cuidadora del agua, van a vivir una situación grave”.