El Alcalde gradúa primera generación de "Centinelas"

En una ceremonia cargada de emoción, por el cumplimiento de una importante meta, San Luis Capital celebró la graduación de la primera generación de cadetes "Centinela", integrada exclusivamente por mujeres, quienes a partir de ahora formarán parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio.

Al encabezar este acto, el alcalde Enrique Galindo Ceballos señaló que, tras seis meses de formación en el Instituto de Profesionalización Policial, las 23 nuevas policías se incorporarán a labores de seguridad y proximidad social en el Centro Histórico, para reforzar la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad.

El alcalde agradeció a las familias por respaldar la decisión de las nuevas policías de servir a la ciudad. "Estoy seguro que algunos de ustedes dijeron a sus hijas ´¿cómo se te ocurrió ser policía?´; generalmente las familias tenemos miedo de esta profesión", expresó.

Aseguró a las cadetes que la institución las acompañará en su carrera. "Como Alcalde les pido a todos los potosinos que no las dejemos solas, y yo me comprometo a que como institución, por el acompañamiento de la SSPC nunca estarán solas".

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Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, Juan Antonio Villa Gutiérrez, subrayó el papel que las mujeres han asumido dentro del nuevo modelo de seguridad de la ciudad.

La madrina de la generación, la Fiscal General del Estado, Manuela García Cázares, destacó el significado de este paso para las mujeres en las instituciones de seguridad y justicia: "Ustedes representan a miles de mujeres que lucharon antes para exigir igualdad y

respeto. Recuerden que la verdadera fuerza de un policía no está solo en su preparación táctica o física, sino en su integridad y compromiso con la justicia", expresó.