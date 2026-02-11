El Alcalde intensifica la entrega de vialidades en la Capital

Al entregar totalmente rehabilitada la Calle Robles, que desde su construcción, hace alrededor de 30 años, no recibía mantenimiento, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos anunció que continuarán las obras para seguir mejorando la movilidad en la ciudad, por lo que en breve se iniciarán trabajos en otras calles de la Colonia Tecnológico.

El presidente municipal de la capital potosina, afirmó que el esfuerzo del Gobierno Municipal es continuo en todas las zonas de la ciudad, pero solamente en el norte se han rehabilitado integralmente calles de intenso tránsito vehicular, como Papagayos, Morales Saucito, Hernán Cortés, Prolongación Muñoz, Mezquital y Granjas, entre otras.

En el caso de la calle Robles, señaló que una vez que se terminaron los trabajos en una primera etapa, se atendió la petición de los vecinos para continuar, ahora desde la calle Madreselva a Palmas, para posteriormente mejorar las condiciones de otras calles de esta colonia y dignificar las condiciones generales del sector.

Con respecto a la obra entregada este martes, informó que se cubrieron 2 mil 200 metros cuadrados de nueva estructura y concreto asfáltico, 700 metros de banquetas y guarniciones con rampas para personas con discapacidad, alumbrado y señalética, además de instalar 250 metros lineales de nuevas redes de drenaje y agua potable, con sus respectivas descargas y tomas domiciliarias, con lo que se solucionan problemas sanitarios y fugas de agua.

Adicionalmente, en el marco de la jornada número 480 del programa Capital al 100, personal de Servicios Municipales realizó labores de limpieza, pintura, reposición de luminarias y arreglo de 11 áreas verdes que existen en la zona, entre las avenidas Hernán Cortés, Prolongación Muñoz y Morales Saucito.