El Alcalde otorga jubilaciones en emotiva ceremonia

En un emotivo encuentro lleno de recuerdos, gratitud y reconocimiento, el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, encabezó la celebración del Día del Jubilado Municipal, el 15 de febrero, donde destacó la entrega, compromiso y vocación de quienes dedicaron gran parte de su vida al servicio público.

En este acto se formalizó la entrega de las primeras 40 jubilaciones correspondientes a 2026, como parte de un esquema que prioriza la justicia laboral y el respeto a los derechos de las y los trabajadores. Durante su mensaje, el Presidente Municipal recordó que al inicio de su administración se encontró un rezago significativo en materia de jubilaciones, incluso con personal que acumulaba hasta 50 años de servicio activo.

Ante este panorama, explicó que se estableció un escalafón con criterios claros como antigüedad, edad y justicia laboral, lo que permitió ordenar un sistema que anteriormente no existía en el Ayuntamiento.

El alcalde Enrique Galindo agregó que, en sus dos periodos de gobierno, se ha logrado concretar la jubilación y pensión de 560 trabajadoras y trabajadores municipales, gracias a un esfuerzo financiero responsable y al respaldo del Cabildo a través de la Comisión de Pensiones y Asuntos Laborales, dignificando así sus derechos laborales. "Cada jubilación representa justicia laboral, y no se trata únicamente de un trámite administrativo, sino del reconocimiento a toda una vida de esfuerzo, disciplina y servicio diario hacia San Luis Potosí", expresó Galindo Ceballos.

Por su parte, Daniel López Morales, una de las personas jubiladas en esta ocasión, reconoció al Alcalde por cumplir su compromiso: "En una visita al rastro se comprometió y hoy demuestra que tiene palabra. Les doy gracias a todos mis compañeros, disfruten y gocen mucho esta nueva etapa en sus vidas".