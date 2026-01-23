logo pulso
El alza en casas será de hasta 8.5%: Canadevi

Obligación de garantizar disponibilidad de agua y servicios mermará la oferta

Por Martín Rodríguez

Enero 23, 2026 03:00 a.m.
A
El alza en casas será de hasta 8.5%: Canadevi

El costo de la vivienda subió de 8 a 8.5 por ciento, un valor en el que se encuentra por el alza de precios que a su vez están muy por encima del incremento real al salario, lo que indica que también creció más la inflación que la industria de la vivienda por la asignación de salarios, advirtió el director local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), Ignacio Gómez Martínez.

Dijo que las nuevas disposiciones federales y la obligación de garantizar la disponibilidad de energía y agua potable complicará mucho más la posibilidad de disponer de casas y por lo tanto, también será más complicado el acceso a la vivienda, incluso más allá de las condiciones que derivaron en el alza de los precios del año pasado.

Precisó que otros factores incluyen el alza de productos tales como la maquinaria y los combustibles y ello condiciona el crecimiento del costo de la vivienda muy por encima del nivel inflacionario.

Advirtió que las medidas irían contrarias a la necesidad de contar con espacios para que la ciudadanía tenga su propio lugar donde vivir. Un parámetro para calcular la necesidad de lugares donde quedarse a hacer su vida, es el nivel de hacinamiento de las ciudades en las condiciones actuales.

También se debe pensar en la falta de disponibilidad derivado de las políticas públicas que tiene su origen en las acciones para acabar con el mercado negro de la extracción y uso de agua, un nuevo trámite que afectará directamente la construcción de vivienda.

