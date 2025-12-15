logo pulso
El Congreso, un instrumento de venganza: C.O.

Lamenta la organización que haya dejado de ser un Poder del Estado

Por Martín Rodríguez

Diciembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
La aprobación de la Ley Ruth no es más que el resultado de un Congreso que ha estado sometido a las órdenes del Poder Ejecutivo y de qué se trata de un ente que debería ser un poder del Estado, pero que más bien es un instrumento de venganza, aseguró el presidente de la organización civil Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias.

Agregó que el Congreso del Estado, sobre todo en esta legislatura, se presta para cobrar venganzas, como ya ha sucedido con la inhabilitación de Xavier Nava y lo que quieren hacer hoy con los concejales de Villa de Pozos y ahora, está sometido y además es un instrumento de venganza política. 

Dijo que la ley también dice que si un hombre que quiere ser candidato se auto percibe como mujer, puede contender por un cargo de elección popular, lo que provoca un batidero jurídico creado para confundir a la gente.

Reprobó que el Poder Legislativo apruebe leyes que obliguen a cualquier cosa como ocurre por ejemplo con las condiciones que vulneran la paridad y crean cargos de elección popular a modo, y el ejemplo es lo ocurrido este domingo en el Congreso del Estado con la sesión ordinaria posterior a la reunión navideña, que cierra la puerta a un género y le quita sus derechos político - electorales.

Recordó que quien debe poner el ejemplo de paridad y de equidad es cada uno de los partidos políticos, porque si no hay una mujer que haya gobernado el Estado es porque históricamente los partidos políticos no han impulsado a una mujer o porque las veces que hubo candidatas, la mayoría de los ciudadanos decidió que había otro candidato que desde su punto de vista habría sido mejor y votaron por él.

Añadió que hay varios cabos sueltos que se quedan en el tintero y eso obliga a esperar para ver qué sucede en lo Federal, por el hecho de que esa ley pudiera irse al Tribunal Electoral Federal o en su caso, ser combatida a través del amparo.

