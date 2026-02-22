logo pulso
El costo de energía limita el crecimiento

Por Samuel Moreno

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
El costo de energía limita el crecimiento

El alto costo de la energía eléctrica sigue siendo un factor determinante para la competitividad de la industria en San Luis Potosí, donde en algunos sectores puede absorber hasta el 60 por ciento de los gastos totales de operación.

Imelda Elizalde, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad, advirtió que esta carga representa un reto para la rentabilidad y crecimiento de las empresas locales, al limitar su capacidad de inversión y modernización.

La dirigente empresarial subrayó que reducir el consumo eléctrico se ha convertido en una prioridad estratégica, aunque reconoció que para lograrlo se requiere la colaboración del gobierno federal en esquemas de apoyo que faciliten la implementación de soluciones eficientes y sostenibles.

Entre las alternativas contempladas, Elizalde destacó el impulso a energías limpias, como parques eólicos, y el fomento a la autogeneración de electricidad por parte de las propias empresas, así como la adopción de tecnologías que optimicen el uso de energía.

El objetivo, explicó, es que estas medidas se traduzcan en una disminución tangible de los costos operativos, fortaleciendo así la competitividad del sector industrial potosino frente a otros mercados.

