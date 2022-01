El Covid será un mal habitual: Acosta Díaz DL

En el corto plazo, el Covid-19 pasará a ser una de las enfermedades "habituales de nuestra vida" y después de ser considerado una pandemia, pasará a ser un mal endémico, consideró el secretario de Salud del gobierno del estado, Daniel Acosta Díaz de León.

En entrevista con Pulso, el funcionario habló de los escenarios futuros después de que pase el crecimiento explosivo de casos que está registrando San Luis.

El titular de Salud indicó que uno de ellos sea que el Covid baje su incidencia, se estabilice y forme parte de los virus habituales de nuestra vida. "Difícilmente diremos que (el Covid) sea erradicado", sentenció.

Acosta Díaz de León señaló que la opinión de la Organización Mundial de la Salud, que es seguida por la dependencia potosina, es que para marzo se proyecta realizar una conversión en el status del Covid-19, que pasaría de ser una pandemia o epidemia a convertirse en una enfermedad endémica.

No obstante, apuntó que no es posible prever cómo evolucionará en los próximos años, incluso semanas, y esto porque el virus es dinámico y es capaz de mutar rápidamente, por lo que no descartó sorpresas.

Sobre si ómicron, con la gran cantidad de contagios que propició, podría ser la llave para alcanzar la inmunidad de rebaño que tanto se espera, el entrevistado se mostró cauteloso, pues indicó que por el número de casos, ya deberíamos haber alcanzado esa condición, pero no se ha concretado.

"Por eso es importante todavía esperar un poco más para ver el comportamiento de la población sobre todo del país, del estado de las ciudades, para poder hablar de una inmunidad de rebaño", indicó el entrevistado.

Además, el secretario explicó la intención de la dependencia de adquirir vacunas por su cuenta e incluso la de inocular a menores, acciones que van contra la política tradicional del gobierno federal.

Sobre las denuncias presentadas por anomalías detectadas en la administración anterior, Acosta Díaz de León dijo que son 2 las que se han presentado, mientras que se le da seguimiento a las observaciones hechas por las auditorías superiores del estado y de la Federación.