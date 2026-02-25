El DIF presenta "Unidas somos más poderosas"

"Hoy lo decimos fuerte y claro: en el Ayuntamiento de la Capital trabajamos cada día con cero tolerancia a la violencia contra las mujeres; no existe justificación para ningún tipo de agresión", señaló Estela Arriaga Márquez Presidenta DIF Capitalino al presentar en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el programa de actividades "Unidas somos poderosas", una agenda amplia y diversa que confirma la política pública del gobierno de la capital, en favor de los derechos de las mujeres.

En la conferencia de prensa encabezada por la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Estela Arriaga Márquez, y el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, destacaron que la agenda de las mujeres es una prioridad para el Gobierno Municipal, "para la administración capitalina, el trabajo en favor de las mujeres no se limita a una fecha, sino que es una causa permanente", dijo. Agregó que desde el DIF municipal se asume esta responsabilidad con sensibilidad, cercanía y acciones concretas que buscan visibilizar, fortalecer y acompañar a niñas, adolescentes y mujeres en todas las etapas de su vida.

Por su parte, el Alcalde, Enrique Galindo Ceballos resaltó que el programa por el 8M, "es el acento para acompañar al Gabinete de mujeres con más de 40 eventos, mismos que ya comenzaron con la diversidad de actividades en distintos ámbitos como laboral, deportivo, turístico, cultura y por supuesto social, para empoderar a las potosinas".

El Presidente Municipal de San Luis, dijo que es una oportunidad para dar a conocer a las panelistas internacionales, a través de eventos gratuitos, "por eso, en marzo se tendrá un programa muy completo a favor de las mujeres con acciones pro activas". Asimismo, añadió que se respetarán las manifestaciones relacionadas con el 8M, como se ha hecho en años pasados.

En su intervención la Regidora presidenta de la Comisión de Atención a las Mujeres, Luz Magdalena Cisneros Jiménez respaldó las acciones y eventos que promueven la igualdad de las mujeres, y a la par, insistió en la importancia de implementar estrategias para garantizar espacios seguros e impulsar el desarrollo de la población femenina, para ir más allá del discurso.

En la rueda de prensa estuvo presente además la Martha Orta Rodríguez Directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Jessica Albarrán Ramírez Directora del DIF municipal, María Fernanda López Hermosillo; así como las regidoras Margarita Hernández Fiscal, Adriana Urbina Aguilar, la Sindico Rosario Vita Hervert.

Agenda principal de actividades. El programa contempla conferencias magistrales con destacadas especialistas y figuras públicas: 6 de marzo: Conferencia "Claves de un verdadero empoderamiento" por la Dra. Silvia Olmedo, a las 11:00 horas en el Centro Cultural Bicentenario.

El 9 de marzo: Conferencia "Mujeres plenas y seguras, 8 claves para el 8M" por la Mtra. Paulina Amozorrutia, a las 13:00 horas en la Facultad de Derecho, dirigida especialmente a servidoras y servidores públicos.

Para el 14 de marzo: Conferencia "Avances visibles, barreras invisibles" por la Mtra. Gabriela Warkentin, a las 11:00 horas en el Centro de Negocios Potosí.

Y el 21 de marzo: Ponencia magistral "Mujeres y Libertad" por la Diputada Cayetana Álvarez de Toledo, a las 11:00 horas en el mismo recinto.