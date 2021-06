El enemigo común es el crimen: Octavio

La elección del 6 de junio en San Luis Potosí no es sobre partidos, es sobre proyectos de vida, de quien garantice la unidad de la paz de las y los potosinos, porque el enemigo común es el crimen, así es que es momento que todas y todos salgan a votar y elegir el bien del estado.

"Te pido tu confianza y tu voto, a todas y todos a quienes pensamos así, les digo: no somos adversarios, porque los potosinos hemos sido

Y advirtió "si abrimos la puerta del gobierno a los corruptos, nuestro estado dejará de ser lo que ha sido y nunca lo recuperaremos, por eso esta elección no es sobre partidos, es sobre proyectos de vida, y soy quien va arriba y puede garantizar un futuro mejor de bienestar y de empleo, porque me he preparado toda mi vida, soy un hombre de trabajo y resultados. Soy yo quien va a proteger a tu familia, por eso te pido tu voto, te invito a que te sumes a quien garantiza la unidad y la paz de las y los potosinos; y gobernaré con todos".