El exgobernador dejó enseñanzas: Torres S.

El secretario general de gobierno, Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que a lo largo de dos años profundizó su amistad con el exgobernador Teófilo Torres Corzo y dijo que aprendió mucho de él y de sus consejos.

Aseguró que fue amigo del gobierno del estado y del gobernador.

Dijo que recordarlo es recordar a uno de los mejores potosinos que ha tenido esta ciudad.

“Recordemos que inclusive hoy San Luis y sus instituciones están así por él, como por ejemplo el Tribunal Administrativo, cuando él fue gobernador interino, también la Comisión Estatal de Derechos Humanos y lo que hoy conocemos como los organismos públicos locales electorales o en su caso, el primer Consejo Estatal Electoral ciudadanizado del país, que reguló las elecciones de otra forma, luego de los conflictos poselectorales que hubo allá en el 91”, aseguró.

Dijo que Torres Corzo deja grandes aportaciones a la ciudad y a San Luis y aseguró que se le va a recordar como el mejor potosino que ha tenido San Luis Potosí.

“Yo platicaba mucho con él de manera regular, me invitaba a su casa a desayunar y en estos dos años siempre me escuchaba algunas cosas y me daba consejos, la verdad de las cosas que muy funcionales muy prácticas”, dijo.

Guadalupe Torres contó una serie de anécdotas que vivió en su convivencia de casi dos años con el exgobernador.