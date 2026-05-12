El extitular de Seduvop es procesado en libertad

Luego de que se difundieron imágenes de Leopoldo N, extitular de Seduvop en una fiesta, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), reveló que desde 2023, el exfuncionario carrerista, acusado por el delito de ejercicio abusivo de funciones por el presunto desfalco de 250 millones de pesos en el proyecto Red Metro, ya no está sujeto a prisión domiciliaria.

En septiembre de 2022, el juez de Control a cargo de la causa penal lo vinculó a proceso y le concedió la medida cautelar de privación de la libertad en su domicilio, por tratarse de un adulto mayor.

Sin embargo, luego de que su defensa tramitara una modificación de la misma, el juzgador aprobó sustituirla por concederle llevar el proceso penal en libertad, pero con la prohibición de no acercarse a la sede de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

La fiscal general expuso que el Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación mantiene en seguimiento la indagatoria, en cuyo asunto está próxima a realizarse la audiencia intermedia.

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Por ende, subrayó que el proceso penal en su contra Leopoldo N. se mantiene, a fin de garantizar la resolución de la denuncia presentada por el Gobierno del Estado.

"Él no está en resguardo domiciliario. Él tiene otras medidas cautelares distintas", remarcó García Cázares.