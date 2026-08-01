El INE favorece al partido en el poder: Rocha M.

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La resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar publicaciones en las que llamó "narcopartido" a Morena demuestra que el organismo "dejó de ser un árbitro", afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, quien acusó que la autoridad electoral actúa con censura y favorece al partido en el poder.

La dirigente priista sostuvo que la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias contradice el discurso que Morena ha mantenido sobre la libertad de expresión y aseguró que ahora es ese partido el que busca silenciar a la oposición. "Se quejaban de la censura y es lo primero que hacen", declaró al respaldar la postura de Moreno Cárdenas de continuar denunciando al Gobierno Federal.

Rocha Medina consideró que la determinación del INE forma parte de un intento por controlar las instituciones electorales y advirtió que el país atraviesa un momento delicado rumbo a las elecciones de 2027. Incluso, afirmó que México "está a punto de una dictadura", al señalar que Morena pretende mantener el control del INE, del Tribunal Electoral y del Poder Judicial para conservar el poder.

La postura de la dirigencia estatal surge luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE concediera medidas cautelares solicitadas por Morena y ordenara al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones en redes sociales en las que utilizaron expresiones como "narcopartido", "narcogobierno", "narcopolíticos", "narcodictadura" y "cártel de Morena", al considerar, de manera preliminar, que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido guinda.

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