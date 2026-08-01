logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El INE favorece al partido en el poder: Rocha M.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
A
El INE favorece al partido en el poder: Rocha M.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

       La resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó al PRI y a su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar publicaciones en las que llamó "narcopartido" a Morena demuestra que el organismo "dejó de ser un árbitro", afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, Sara Rocha Medina, quien acusó que la autoridad electoral actúa con censura y favorece al partido en el poder.

      La dirigente priista sostuvo que la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias contradice el discurso que Morena ha mantenido sobre la libertad de expresión y aseguró que ahora es ese partido el que busca silenciar a la oposición. "Se quejaban de la censura y es lo primero que hacen", declaró al respaldar la postura de Moreno Cárdenas de continuar denunciando al Gobierno Federal.

      Rocha Medina consideró que la determinación del INE forma parte de un intento por controlar las instituciones electorales y advirtió que el país atraviesa un momento delicado rumbo a las elecciones de 2027. Incluso, afirmó que México "está a punto de una dictadura", al señalar que Morena pretende mantener el control del INE, del Tribunal Electoral y del Poder Judicial para conservar el poder.

      La postura de la dirigencia estatal surge luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE concediera medidas cautelares solicitadas por Morena y ordenara al PRI y a Alejandro Moreno eliminar publicaciones en redes sociales en las que utilizaron expresiones como "narcopartido", "narcogobierno", "narcopolíticos", "narcodictadura" y "cártel de Morena", al considerar, de manera preliminar, que podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio del partido guinda.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        INE-SLP, sin armas ante posibles actos anticipados de campaña
        INE-SLP, sin armas ante posibles actos anticipados de campaña

        INE-SLP, sin "armas" ante posibles actos anticipados de campaña

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El Consejo General aún no ha emitido los lineamientos que deberán aplicar en esta materia

        INE favorece al partido en el poder: Sara Rocha
        INE favorece al partido en el poder: Sara Rocha

        "INE favorece al partido en el poder": Sara Rocha

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        La lideresa priista afirmó que México "está a punto de una dictadura"

        Deuda heredada nos parte la madre, dice Gallardo
        Deuda heredada nos parte la madre, dice Gallardo

        Deuda heredada "nos parte la madre", dice Gallardo

        SLP

        Rubén Pacheco

        Los créditos a largo plazo aumentan por intereses, afectando las finanzas estatales, señaló

        Zumaya denuncia agresiones durante recorrido por el República (video)
        Zumaya denuncia agresiones durante recorrido por el República (video)

        Zumaya denuncia agresiones durante recorrido por el República (video)

        SLP

        Redacción

        Trataron de impedir el acceso y algunos integrantes del equipo resultaron con golpes, señaló en un comunicado