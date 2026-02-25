El ISSSTE asegura dar buena atención

La delegación estatal del ISSSTE en San Luis expuso que ofrece una atención oportuna a los usuarios, en respuesta a recientes quejas por sus servicios.

En un comunicado, la dependencia federal indicó que en ningún momento se niega la atención médica a la derechohabiencia.

Explicó que el área de Trabajo Social se encarga de organizar la comunicación entre familiares de pacientes y doctores que los tratan, que son los responsables de esos informes.