El ISSSTE asegura dar buena atención

Por Redacción

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
El ISSSTE asegura dar buena atención

La delegación estatal del ISSSTE en San Luis expuso que ofrece una atención oportuna a los usuarios, en respuesta a recientes quejas por sus servicios.

En un comunicado, la dependencia federal indicó que en ningún momento se niega la atención médica a la derechohabiencia. 

Explicó que el área de Trabajo Social se encarga de organizar la comunicación entre familiares de pacientes y doctores que los tratan, que son los responsables de esos informes.  

    Aprueban salario base para policías municipales
    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Los ayuntamientos deberán incluir partidas presupuestales y reportar cumplimiento ante autoridades estatales.

    Rescatan a felino en lo alto de poste al norte de la capital
    SLP

    Redacción

    Elementos de Protección Civil y Bienestar Animal actuaron para salvar a un gato atrapado en un poste.

    Juárez Aguilar, nuevo fiscal en materia electoral
    SLP

    Pulso Online

    Además, los diputados eligieron a Juan Gerardo Castillo como titular de la CEEAV

    Congreso avala extinción de CEGAIP y nuevo esquema de transparencia
    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El dictamen generó desacuerdo de legisladores del PAN y PRI, que alertaron sobre opacidad en la función pública