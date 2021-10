"El Mijis" busca chamba en Morena

En funciones dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena o en la Comisión Nacional contra la Adicciones (Conadic), sería el destino próximo de Pedro César Carrizales Becerra "El Mijis", exdiputado independiente de la LXII Legislatura.

Así lo informó el excongresista al acudir a la sede del Poder Legislativo en el edificio de Vallejo, donde acudió a firmar documentación.

En entrevista, dijo que Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le ofreció un puesto en el partido, consistente en "andar" con la promoción de la "4T" por todo el país, sin embargo, todavía valorará si le conviene la propuesta laboral.

Anunció que dará la cara a las comunidades indígenas que desestimaron su candidatura federal de representación proporcional a ese sector poblacional de cual aseveró tener descendencia.

Comentó que "si la libra", le gustaría postularse en próximas elecciones a diputado federal por mayoría relativa. "Me la quedaron a deber (la candidatura). Yo quisiera ser diputado federal, pero legítimamente", dijo.

Cuestionado sobre que fue uno de los congresistas más faltistas de legislatura pasada, justificó que la administración "se las acumulaba a propósito, no que faltaba tanto".

"De todas maneras voy a andar en el activismo en San Luis Potosí, voy a ver si me conviene el puesto que me ofrecen en Morena allá en México, y si me conviene, me voy a ir a vivir allá a la Ciudad de México", concluyó.