El PAN es la segunda fuerza política del estado: OPG

Sin soslayar la importancia de los demás institutos políticos que integran "Sí Por San Luis", en la actualidad, el Partido Acción Nacional (PAN) es la segunda fuerza política del estado, consideró Octavio Pedroza Gaitán, aspirante blanquiazul a la candidatura al Gobierno del Estado.

"Hoy en la preferencia electoral, el Partido Acción Nacional ocupa un porcentaje de aceptación de alrededor de 24 puntos porcentuales contra 10 o 12 puntos porcentuales del PRI", contextualizó.

Consideró que además del diálogo y contrastar la oferta política de los dos grandes partidos de los cuatro que la integran, también debe haber generosidad y responsabilidad, a fin de lograr una conciliación.

Argumentó todo lo anterior al ser cuestionado sobre cómo se conciliará la divergencia entre el PAN y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues cada uno pretende ubicar al abanderado de la coalición.

En razón de que el PAN tiene mejor posicionamiento que el PRI, dijo en entrevista en la sede del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, que "los hechos hablan por sí solos (...) el 10 de enero tendremos ya nuestra elección interna".

"Yo no veo ese escenario (desbandada panista por la coalición) por ningún lado. Yo creo que el panismo está más fuerte que nunca. Si bien hoy estamos en un proceso de contienda, la contienda no significa guerra, no significa discrepancias radicales", concluyó.